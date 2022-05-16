Война стоит Украине 5% ВВП в месяц — Finance.ua

По данным Минфина, в апреле в общий фонд госбюджета поступило 76,2 млрд гривен. Это составляет 74% от поступлений марта (103,4 млрд гривен).
За первые 4 месяца 2022 госбюджет выполнен с дефицитом в сумме 146,6 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 157,2 млрд грн при запланированном дефиците на январь-апрель в сумме 317,1 млрд гривен.
По мнению Президента Украины Владимира Зеленского, партнеры Украины должны еженедельно принимать решения, ограничивающие связи россии с миром. От США также ожидается принятие важных решений для Украины;
Украина проводит большую работу на международном уровне с целью доказывания преступлений российской федерации, начиная от военной агрессии и завершая геноцидом украинского народа. После того как у нашего государства будут все доказательства и подсчитаны убытки, оно потребует от страны-агрессора выплаты репараций.