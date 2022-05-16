Война стоит Украине 5% ВВП в месяц — Finance.ua
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Война стоит Украине 5% ВВП в месяц

Сегодня 13:02Казна и Политика
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Война стоит Украине 5% ВВП в месяцВойна стоит Украине 5% ВВП в месяц
Украина ежемесячно теряет 5 миллиардов долларов, что составляет 5% ВВП.
Об этом в интервью The Economist рассказал Министр финансов Сергей Марченко.
Министр назвал «большим бременем» для бюджета зарплаты военных.
Он отметил, что затягивание войны более чем на три-четыре месяца потребует болезненных мер.
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По его словам, в таком случае страна может пойти на резкое повышение налогов, сокращение расходов и прибегнуть к национализации.
Глава Минфина отметил, что примерно на четверть сократились таможенные поступления из-за сокращения импорта и остановки действия многих пошлин.
Также Марченко напомнил, что Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП Украины примерно на 45% в 2022 году. По оценке Украины, ВВП снизится на 44%.
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По данным Минфина, в апреле в общий фонд госбюджета поступило 76,2 млрд гривен. Это составляет 74% от поступлений марта (103,4 млрд гривен).
За первые 4 месяца 2022 госбюджет выполнен с дефицитом в сумме 146,6 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 157,2 млрд грн при запланированном дефиците на январь-апрель в сумме 317,1 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • Украина была вынуждена потратить 245,1 миллиарда гривен (8,3 миллиарда долларов) на войну с россией;
  • По мнению Президента Украины Владимира Зеленского, партнеры Украины должны еженедельно принимать решения, ограничивающие связи россии с миром. От США также ожидается принятие важных решений для Украины;
  • Украина проводит большую работу на международном уровне с целью доказывания преступлений российской федерации, начиная от военной агрессии и завершая геноцидом украинского народа. После того как у нашего государства будут все доказательства и подсчитаны убытки, оно потребует от страны-агрессора выплаты репараций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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