ЕС до 20 мая предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи на €600 миллионов — Finance.ua

«Европейская комиссия приняла решение, которое необходимо для предоставления второго транша программы чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины и для заимствования этих фондов на рынке капиталов. Второй транш равняется 600 млн евро. Практическая выплата этой суммы ожидается до 20 мая», — сказала спикер Еврокомиссии.
По ее словам, Еврокомиссия также приняла решение о создании так называемых транспортных линий солидарности, чтобы помочь Украине экспортировать собственную сельскохозяйственную продукцию. Как ожидается, эти предложения будут подробно представлены в течение дня.
Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский Союз проявил солидарность и предоставил Украине активную политическую, экономическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку. Эта помощь, в частности, включает выделение 1,2 млрд евро чрезвычайной помощи для поддержания устойчивости и дееспособности украинского государства, экономика которого страдает от российской войны.