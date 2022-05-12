ЕС до 20 мая предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи на €600 миллионов — Finance.ua
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ЕС до 20 мая предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи на €600 миллионов

Сегодня 19:31Казна и Политика
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ЕС до 20 мая предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи на €600 миллионовЕС до 20 мая предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи на €600 миллионов
Европейский Союз осуществит выплату второго транша чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины в объеме 600 млн евро до 20 мая текущего года.
Об этом в Брюсселе во время брифинга для прессы заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Шпинант.
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«Европейская комиссия приняла решение, которое необходимо для предоставления второго транша программы чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины и для заимствования этих фондов на рынке капиталов. Второй транш равняется 600 млн евро. Практическая выплата этой суммы ожидается до 20 мая», — сказала спикер Еврокомиссии.
По ее словам, Еврокомиссия также приняла решение о создании так называемых транспортных линий солидарности, чтобы помочь Украине экспортировать собственную сельскохозяйственную продукцию. Как ожидается, эти предложения будут подробно представлены в течение дня.
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Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский Союз проявил солидарность и предоставил Украине активную политическую, экономическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку. Эта помощь, в частности, включает выделение 1,2 млрд евро чрезвычайной помощи для поддержания устойчивости и дееспособности украинского государства, экономика которого страдает от российской войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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