Конгресс США принял законопроект о долгах Украины — Finance.ua

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Конгресс США принял законопроект о долгах Украины

Сегодня 15:15Казна и Политика
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Конгресс США принял законопроект о долгах УкраиныКонгресс США принял законопроект о долгах Украины
Палата представителей американского Конгресса в среду приняла несколько законопроектов, связанных с ситуацией в Украине.
Об этом сообщает The Hill 11 мая.
Так, один из законопроектов направлен на всеобъемлющее облегчение долгового бремени Украины. За него проголосовали 352 конгрессмена, еще 56 высказались против — все республиканцы.
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Документ предписывает американскому министру финансов добиваться от представителей США в международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный Банк, немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украиной и предоставления финансовой помощи Киеву на льготных условиях. Он также поручает статс-секретарям и казначействам помочь обеспечить комплексное облегчение долгов Украины перед другими правительствами и группами коммерческих кредиторов.
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Второй законопроект направлен на то, чтобы исполнительная власть США была обязана добиваться «максимально возможной степени» исключения российских должностных лиц с участием во встречах, заседаниях и других мер «Группы двадцати», Базельского комитета по банковскому надзору, Совета финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Междунаодной организации комиссий по ценным бумагам.
За этот проект проголосовали 416 конгрессменов, против — два.
Третий законопроект касается необходимости соблюдения американскими финансовыми учреждениями санкций, введенных США в отношении России и Беларуси. Он был одобрен 418 голосами.
Согласно базе данных Конгресса, все три документа теперь должны поступить на рассмотрение Сената.

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По материалам: Корреспондент.net
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