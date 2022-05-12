Конгресс США принял законопроект о долгах Украины — Finance.ua

Документ предписывает американскому министру финансов добиваться от представителей США в международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный Банк, немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украиной и предоставления финансовой помощи Киеву на льготных условиях. Он также поручает статс-секретарям и казначействам помочь обеспечить комплексное облегчение долгов Украины перед другими правительствами и группами коммерческих кредиторов.
Второй законопроект направлен на то, чтобы исполнительная власть США была обязана добиваться «максимально возможной степени» исключения российских должностных лиц с участием во встречах, заседаниях и других мер «Группы двадцати», Базельского комитета по банковскому надзору, Совета финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Междунаодной организации комиссий по ценным бумагам.
За этот проект проголосовали 416 конгрессменов, против — два.
Третий законопроект касается необходимости соблюдения американскими финансовыми учреждениями санкций, введенных США в отношении России и Беларуси. Он был одобрен 418 голосами.
Согласно базе данных Конгресса, все три документа теперь должны поступить на рассмотрение Сената.