Зеленский рассказал, куда пойдут 40 млрд долларов, которые выделил конгресс США для Украины — Finance.ua
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Зеленский рассказал, куда пойдут 40 млрд долларов, которые выделил конгресс США для Украины

Сегодня 10:00Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, куда пойдут 40 млрд долларов, которые выделил конгресс США для Украины.
Об этом глава государства рассказал во время вечернего обращения.
«Эти средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Прежде всего, это оружие и боеприпасы для нас, оборудования. Но не только. Это также поддержка расследования военных преступлений российской федерации, оккупантов, поддержка дипломатической работы», — говорится в обращении.
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Справка Finance.ua:

  • В понедельник, 9 мая, Байден подписал федеральный закон о ленд-лизе для Украины. Закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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