Зеленский рассказал, куда пойдут 40 млрд долларов, которые выделил конгресс США для Украины — Finance.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, куда пойдут 40 млрд долларов, которые выделил конгресс США для Украины.
Об этом глава государства рассказал во время вечернего обращения.
«Эти средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Прежде всего, это оружие и боеприпасы для нас, оборудования. Но не только. Это также поддержка расследования военных преступлений российской федерации, оккупантов, поддержка дипломатической работы», — говорится в обращении.