Сколько Украина потеряла из-за нападения россии и как можно будет покрыть этот ущерб (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько Украина потеряла из-за нападения россии и как можно будет покрыть этот ущерб (инфографика)

Сегодня 09:00Казна и Политика
32
Сколько Украина потеряла из-за полномасштабного нападения россии и как можно будет покрыть этот ущерб.
Об этом сообщили в НБУ.
Оценки физических потерь нужны, чтобы понять, какие объемы репараций как минимум должна заплатить россия Украине и сколько ресурсов и времени понадобится для восстановления украинской экономики.
По оценке Национального банка Украины, потери физического капитала в результате сейчас превышают $92 млрд. Такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура причиненного ущерба отличается.
Сколько Украина потеряла из-за нападения россии и как можно будет покрыть этот ущерб (инфографика)
В целом по расчетам разных экономистов потери экономики стартуют от $90 млрд — это почти половина прошлогоднего ВВП. Расхождения в оценках объясняются разным пониманием сущности экономических потерь и методиками оценки.

Узнавайте первыми все о курсах валют на Finance.ua 💶

О финальных цифрах можно будет говорить после войны, когда будет возможность полноценно проанализировать потери в каждом из сегментов экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.