Сколько Украина потеряла из-за нападения россии и как можно будет покрыть этот ущерб (инфографика) — Finance.ua

Оценки физических потерь нужны, чтобы понять, какие объемы репараций как минимум должна заплатить россия Украине и сколько ресурсов и времени понадобится для восстановления украинской экономики.
По оценке Национального банка Украины, потери физического капитала в результате сейчас превышают $92 млрд. Такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура причиненного ущерба отличается.
В целом по расчетам разных экономистов потери экономики стартуют от $90 млрд — это почти половина прошлогоднего ВВП. Расхождения в оценках объясняются разным пониманием сущности экономических потерь и методиками оценки.