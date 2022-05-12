Сколько Украина потеряла из-за нападения россии и как можно будет покрыть этот ущерб (инфографика) — Finance.ua

Сколько Украина потеряла из-за нападения россии и как можно будет покрыть этот ущерб (инфографика)

Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Сколько Украина потеряла из-за полномасштабного нападения россии и как можно будет покрыть этот ущерб.

Об этом сообщили в НБУ.

Оценки физических потерь нужны, чтобы понять, какие объемы репараций как минимум должна заплатить россия Украине и сколько ресурсов и времени понадобится для восстановления украинской экономики.

По оценке Национального банка Украины, потери физического капитала в результате сейчас превышают $92 млрд. Такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура причиненного ущерба отличается.

В целом по расчетам разных экономистов потери экономики стартуют от $90 млрд — это почти половина прошлогоднего ВВП. Расхождения в оценках объясняются разным пониманием сущности экономических потерь и методиками оценки.

О финальных цифрах можно будет говорить после войны, когда будет возможность полноценно проанализировать потери в каждом из сегментов экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.