Україна витратила на війну з росією понад $8 млрд – Мінфін — Finance.ua

Марченко наголосив, що Києву необхідна іноземна фінансова підтримка, оскільки Україна змушена спрямовувати мільярди доларів на надзвичайні витрати.
Міністр повідомив, що Україна у квітні отримала майже 2 мільярди доларів зовнішнього фінансування, з яких 719 мільйонів доларів — гранти.
Довідка Finance.ua:
джерелами фінансування державного бюджету за період з 24 лютого 2022 року по 3 травня є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти. Так, станом на 3 травня 2022 року загальна сума фінансування державного бюджету становила 298 404 млн грн, або 10 032 млрд доларів;
Україна через повномасштабну війну, яку почала рф, щодня втрачає мільярди доларів. При цьому, щоб виконувати свої зобов’язання, Кабмін змушений значно збільшувати борги. Доводиться повертати і старі кредити: до кінця 2022-го повернути потрібно близько 3 млрд доларів;
кожен день війни з Україною росіянам коштує 900 мільйонів доларів.