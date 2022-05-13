Україна витратила на війну з росією понад $8 млрд – Мінфін — Finance.ua

Україна витратила на війну з росією понад $8 млрд – Мінфін

Вчора 13:00 — Казна та Політика

Україна витратила на війну з росією понад $8 млрд – Мінфін

Україна була змушена витратити 245,1 мільярда гривень (8,3 мільярда доларів) на війну з росією.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Reuters

За словами Марченка, кошти, закладені на розвиток, йшли на все: від закупівлі та ремонту зброї до екстреної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

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За даними Мінсоцполітики, офіційно зареєстровано 2,7 млн переселенців, хоча реальна цифра в рази вища.

Як повідомив Марченко, уряд зібрав лише 60% запланованих податкових надходжень за квітень, у травні-червні цей показник може знизитися до рівня 45-50%.

Марченко наголосив, що Києву необхідна іноземна фінансова підтримка, оскільки Україна змушена спрямовувати мільярди доларів на надзвичайні витрати.

Міністр повідомив, що Україна у квітні отримала майже 2 мільярди доларів зовнішнього фінансування, з яких 719 мільйонів доларів — гранти.

Довідка Finance.ua:

джерелами фінансування державного бюджету за період з 24 лютого 2022 року по 3 травня є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти. Так, станом на 3 травня 2022 року загальна сума фінансування державного бюджету становила 298 404 млн грн, або 10 032 млрд доларів;

Україна через повномасштабну війну, яку почала рф, щодня втрачає мільярди доларів. При цьому, щоб виконувати свої зобов’язання, Кабмін змушений значно збільшувати борги. Доводиться повертати і старі кредити: до кінця 2022-го повернути потрібно близько 3 млрд доларів;



кожен день війни з Україною росіянам коштує 900 мільйонів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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