Скільки грошей має віддати Україна своїм кредиторам у 2022 році — Finance.ua

Скільки грошей має віддати Україна своїм кредиторам у 2022 році

Вчора 21:06 — Казна та Політика

Україна через повномасштабну війну, яку почала рф, щодня втрачає мільярди доларів. При цьому, щоб виконувати свої зобов’язання, Кабмін змушений значно збільшувати борги. Доводиться повертати і старі кредити: до кінця 2022-го повернути потрібно близько 3 млрд доларів.

Про це йдеться у публікації ZN

Так, цього року Україна має повернути своїм кредиторам 1,9 млрд доларів за євробондами, загалом сума становить 3 млрд доларів (йдеться про зовнішні борги). Внутрішнім кредиторам необхідно повернути 10,5 млрд грн.

«І динаміка в борговій статистиці не найкраща, у березні, зокрема, наш державний борг зріс на 4% і надалі зростатиме, через зростання кількості позик, необхідних для фінансування великого дефіциту нашого бюджету», — йдеться у публікації.

Нарощування боргів відбувається на тлі скорочення ВВП. Внаслідок цього державний борг може збільшитися з 50 до 100% ВВП вже до кінця року. Це у майбутньому може створити фінансову нестійкість. Левову частку бюджетних надходжень доведеться віддавати на обслуговування та повернення кредитів.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів на прохання президента України Володимира Зеленського почав створювати чотири фонди. Гроші акумулюватимуть на трансформацію економіки, відновлення майна та інфраструктури, обслуговування та погашення держборгу, постраждалий бізнес.

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