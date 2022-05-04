НБУ назвав джерела фінансування державного бюджету в період війни — Finance.ua

НБУ назвав джерела фінансування державного бюджету в період війни

Вчора 17:04 — Казна та Політика

НБУ назвав джерела фінансування державного бюджету в період війни

Джерелами фінансування державного бюджету за період з 24 лютого 2022 року по 3 травня є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

Про це повідомляє Національний банк України посилаючись на дані Міністерства фінансів.

Так, станом на 3 травня 2022 року загальна сума фінансування державного бюджету складає 298 404 млн грн, або 10 032 млрд доларів. Із цієї суми найбільше виділив Національний банк України — 2 393 млн доларів, або 70,000 млн гривень.

Військові облігації забезпечили надходення в розмірі 2 221 млн доларів, або 65,105 млн гривень. Міжнародний валютний фонд виділив українському державному бюджету — 1 397 млн дол., або 41,263 млн грн. Світовий банк — 997 млн дол. (29,738 млн грн).

Європейський союз виділив 792 млн дол., включаючи грант 120 млн євро (25,754 млн грн). Європейський інвестиційний банк забезпечив надходження у розмірі 703 млн дол. (21,062 млн грн).

Завдяки США державний бюджет України збагатився 486 млн дол., (14,208 млн грн). Франція допомогла Україні сумою 331 млн дол. (9,698 млн грн). Канада виділила грант розміром 236 млн дол. (6,908 млн грн). Німеччина виділила 161 млн дол. (4,750 млн грн). Італія виділила грант розміром 123 млн дол. (3,649 млн грн). Великобританія допомогла наповнити український бюджет сумою в 98 млн дол. (2, 867 млн грн). Швеція — 50 млн дол. (1,463 млн грн).

Данія, Норвегія та Автрія виділили гранти в розмірі 23, 22, 11 млн дол. (681, 629, 307 млн грн) відповідно. Литва і Латвія виділили по 5 млн дол. (155 млн грн), а Ісландія — 0,5 млн дол. (14 млн грн), включаючи гран розміром 460 тис. євро.

Довідка Finance.ua:

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