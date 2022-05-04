Шмигаль анонсував запуск платформи зі збирання коштів для України — Finance.ua

Шмигаль анонсував запуск платформи зі збирання коштів для України

Вчора 11:17 — Казна та Політика

Шмигаль анонсував запуск платформи зі збирання коштів для України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск платформи зі збору коштів у всьому світі на підтримку України.

Про це він заявив на засіданні уряду.

«Це платформа для збору коштів на підтримку України в рамках глобального проекту United24, ініційованого президентом Володимиром Зеленським. Кожна людина у світі може зробити пожертвування та допомогти Україні боротися за нашу свободу. Ми хочемо об’єднати світ навколо підтримки нашої держави, простих людей, благодійні фонди, міжнародні компанії, лідерів думок у всьому світі», — сказав прем’єр.

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Він зазначив, що створити таку платформу необхідно, щоб продемонструвати максимальну прозорість та відкритість використання зібраних коштів.

Шмигаль уточнив, що процес збирання коштів буде максимально зрозумілим. При цьому Національний банк щодня звітуватиме про збирання коштів, а всі міністерства надаватимуть громадськості свої звіти про те, на що саме було спрямовано кошти.

«Компанія Deloitte в Україні, яка є частиною міжнародної мережі Deloitte, перевірятиме звітність міністерств та гарантуватиме прозорість роботи платформи», — запевнив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що кошти, зібрані на платформі, планують спрямувати на три цілі:

перша: оборона та розмінування;

друга: гуманітарна та медична допомога, а також допомога дітям;

третя: відновлення України, відновлення об’єктів критичної інфраструктури, доріг, шкіл, лікарень, відновлення зв’язку, водопостачання тощо.

Також, за словами глави уряду, майбутній план щодо відновлення України матиме два рівні — регіональний та параметричний.

«Регіональний — це коли країни-партнери чи міста-побратими, чи корпорації допомагають у відновленні конкретного українського міста чи регіону. Наприклад, Данія погодилася допомагати у відновленні Миколаєва, італійське Бергамо — у відновленні Бучі. Параметричний підхід — це програма Національної ради з відновлення, яка напрацьовує параметри відновлення та трансформації кожного сектора економіки. Це нові підходи та політики, сучасні та європейські. Мета — не просто відбудувати зруйновану, а побудувати сучасну, європейську, цивілізовану, розвинену державу», — сказав він.

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