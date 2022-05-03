Новий пакет допомоги: основні заяви Джонсона в Раді — Finance.ua

Новий пакет допомоги: основні заяви Джонсона в Раді
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні, 3 травня, виступив з промовою перед Верховною Радою України.
Він оголосив про новий пакет допомоги та висловив свою віру у перемогу України у війні з росією.
Що сказав Джонсон у зверненні до українського парламенту:
- Воєнні експерти прорахувалися у своїх прогнозах щодо України, оскільки прогнозували її поразку.
- Вторгнення в Україну — найгірша помилка путіна. Сотні одиниць знищеної техніки та тисячі ліквідованих окупантів це доводять.
- Британія передасть Україні протикорабельні ракети, радари для контрбатарейної боротьби, бронетранспортери. Новий пакет допомоги має розмір 300 млн фунтів.
- Британія буде разом з партнерами продовжувати військову та гуманітарну підтримку України, щоб зміцнити її так, щоб ніхто не хотів не неї зазіхати.
- Українці — господарі своєї долі і ніхто не має права диктувати вам свої умови.
- Цей конфлікт не викликає сумнівів у тому, хто правий, адже українці виборюють своє право на самовизначення.
- Ця війна — це боротьба добра проти зла, тому Україна повинна перемогти.
- Британія впевнена у перемозі України і зробить все, щоб цьому допомогти.
Нагадаємо, сьогодні, окрім британського прем’єра, до українського парламенту звернувся і президент Володимир Зеленський.
Довідка
Finance.ua:
- Джонсон анонсував нові санкції проти російських бізнесменів.
- Британія планує ввести санкції проти російських генералів
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