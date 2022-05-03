Новий пакет допомоги: основні заяви Джонсона в Раді — Finance.ua

Новий пакет допомоги: основні заяви Джонсона в Раді

Вчора 16:00 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні, 3 травня, виступив з промовою перед Верховною Радою України.

Він оголосив про новий пакет допомоги та висловив свою віру у перемогу України у війні з росією.

Що сказав Джонсон у зверненні до українського парламенту:

Воєнні експерти прорахувалися у своїх прогнозах щодо України, оскільки прогнозували її поразку.

Вторгнення в Україну — найгірша помилка путіна. Сотні одиниць знищеної техніки та тисячі ліквідованих окупантів це доводять.

Британія передасть Україні протикорабельні ракети, радари для контрбатарейної боротьби, бронетранспортери. Новий пакет допомоги має розмір 300 млн фунтів.

Британія буде разом з партнерами продовжувати військову та гуманітарну підтримку України, щоб зміцнити її так, щоб ніхто не хотів не неї зазіхати.

Українці — господарі своєї долі і ніхто не має права диктувати вам свої умови.

Цей конфлікт не викликає сумнівів у тому, хто правий, адже українці виборюють своє право на самовизначення.

Ця війна — це боротьба добра проти зла, тому Україна повинна перемогти.

Британія впевнена у перемозі України і зробить все, щоб цьому допомогти.

Нагадаємо, сьогодні, окрім британського прем’єра, до українського парламенту звернувся і президент Володимир Зеленський.

Довідка Finance.ua:

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Борітеся — поборемо! Слава Україні

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