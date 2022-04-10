Британія планує ввести санкції проти російських генералів — Finance.ua
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Британія планує ввести санкції проти російських генералів

Вчора 17:22
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Велика Британія планує ввести санкції проти російських військовослужбовців і генералів, підозрюваних у скоєнні військових злочинів в Україні. Міністр у справах поліції Кіт Мальтхаус заявив, що докази звірств повинні збиратися якомога ретельніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Мальтхауза Sky News.
Як зазначив міністр, поки війна триває, Британія може вжити заходів всередині країни, в тому числі санкції, які можна накласти на окремих осіб, «включаючи комбатантів, провідних генералів та інших осіб, причетних до цього, щоб показати, що ми визнаємо їх участь у цьому жахливому, нападі на вільну демократичну країну».
Мальтхаус назвав прогулянку Бориса Джонсона з Володимиром Зеленським вулицями Києва під час несподіваного візиту в суботу «вельми примітним моментом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
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