Україна пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз, як США — Finance.ua
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Україна пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз, як США

Вчора 08:29Казна та Політика
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Посол України Андрій Мельник пропонує, щоб Німеччина ухвалила закон про ленд-ліз для України за прикладом США.
Про це він сказав у інтерв’ю Bild am Sonntag, пише «Європейська правда».
Мельник відповідав на запитання, якої конкретно підтримки очікує Україна від Німеччини.
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«Ми хотіли б побачити швидкий експорт 88 танків „Леопард“, 100 БМП „Мардер“, самохідних гаубиць та багато іншого. Але що дуже важливо, то це переосмислення у свідомості людей. Ми переживаємо найбільшу війну у Європі за 80 років. Ви більше не зможете перемогти із 30 або 100 танками. Німецький закон про ленд-ліз, як у США, і довгостроковий союз проти росії були б важливими», — cказав Мельник.
Він зазначив, що рішення направити Україні ЗСУ «Гепард» правильне, але цього недостатньо.
«Тим більше, що для „Гепардів“ не вистачає боєприпасів. Це було відомо з початку війни, але федеральне міністерство оборони зайнялося цим лише цього тижня. Крім того, „Гепардам“ вже 40 років — щоб перемогти росію, нам потрібне найсучасніше німецьке озброєння», — зауважив посол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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