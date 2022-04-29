Допомога під час війни: Конгрес США готовий виділити Україні рекордну суму — Finance.ua
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Допомога під час війни: Конгрес США готовий виділити Україні рекордну суму

Вчора 10:00Казна та Політика
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На тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України Конгрес США готовий підтримати запит президента Джо Байдена на виділення $33 млрд допомоги Україні.
Про це заявила Ненсі Пелосі, спікер Палати представників федерального органу.
Пелосі зазначила, що США готові виділяти допомогу в необхідних Україні обсягах, у тому числі у сфері оборони, економіки та гуманітарних потреб.
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За словами Пелосі, зараз Конгрес працює над розв’язанням важливих питань. При цьому, за її словами, немає сумнівів у тому, що ці запити будуть затверджені.
Конгрес готовий підтримати запит про притягнення російських чиновників і олігархів до відповідальності за розв’язану проти України війну.
Нагадаємо, раніше Байден ініціював «проукраїнський пакет» законів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНІАН
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