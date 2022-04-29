Допомога під час війни: Конгрес США готовий виділити Україні рекордну суму — Finance.ua

Допомога під час війни: Конгрес США готовий виділити Україні рекордну суму

Вчора 10:00 — Казна та Політика

На тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України Конгрес США готовий підтримати запит президента Джо Байдена на виділення $33 млрд допомоги Україні.

Про це заявила Ненсі Пелосі, спікер Палати представників федерального органу.

Пелосі зазначила, що США готові виділяти допомогу в необхідних Україні обсягах, у тому числі у сфері оборони, економіки та гуманітарних потреб.

За словами Пелосі, зараз Конгрес працює над розв’язанням важливих питань. При цьому, за її словами, немає сумнівів у тому, що ці запити будуть затверджені.

Конгрес готовий підтримати запит про притягнення російських чиновників і олігархів до відповідальності за розв’язану проти України війну.

Нагадаємо, раніше Байден ініціював «проукраїнський пакет» законів.

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