Байден ініціює "проукраїнський пакет" законів — Finance.ua

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Байден ініціює "проукраїнський пакет" законів

Вчора 17:38Казна та Політика
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Байден ініціює "проукраїнський пакет" законівБайден ініціює "проукраїнський пакет" законів
Президент США Джо Байден пропонує прийняти пакети законів, які допоможуть використовувати конфісковані активи фізосіб, пов’язаних з рф, для надання допомоги України.
Про це повідомляє Білий дім у четвер, 28 квітня.
Повідомляється, що президент «направить пропозиції про всеосяжний пакет законів, які дадуть додаткові можливості владі США добиватися того, щоб влада рф і російські олігархи несли відповідальність» за ситуацію в Україні.
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Закони, зокрема, передбачають використання конфіскованих активів осіб, які підпали під санкції, щоб фінансувати допомогу Україні.
Зазначається, що Держдепартамент, Мін’юст і Мінфін США спільно прийматимуть рішення про використання активів, заморожених «у зв’язку з корупцією, порушеннями санкцій та заходів щодо експортного контролю, а також у зв’язку з низкою інших порушень».
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Крім того, у Білому домі вважають, що пропозиція дозволить США створити «гнучкіший адміністративний процес за участю Мінфіну і Мін’юсту для конфіскації в США власності російських олігархів, що підпали під санкції».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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