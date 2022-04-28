Байден ініціює "проукраїнський пакет" законів — Finance.ua

Байден ініціює "проукраїнський пакет" законів

Вчора 17:38 — Казна та Політика

Байден ініціює "проукраїнський пакет" законів

Президент США Джо Байден пропонує прийняти пакети законів, які допоможуть використовувати конфісковані активи фізосіб, пов’язаних з рф, для надання допомоги України.

Про це повідомляє Білий дім у четвер, 28 квітня.

Повідомляється, що президент «направить пропозиції про всеосяжний пакет законів, які дадуть додаткові можливості владі США добиватися того, щоб влада рф і російські олігархи несли відповідальність» за ситуацію в Україні.

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Закони, зокрема, передбачають використання конфіскованих активів осіб, які підпали під санкції, щоб фінансувати допомогу Україні.

Зазначається, що Держдепартамент, Мін’юст і Мінфін США спільно прийматимуть рішення про використання активів, заморожених «у зв’язку з корупцією, порушеннями санкцій та заходів щодо експортного контролю, а також у зв’язку з низкою інших порушень».

Крім того, у Білому домі вважають, що пропозиція дозволить США створити «гнучкіший адміністративний процес за участю Мінфіну і Мін’юсту для конфіскації в США власності російських олігархів, що підпали під санкції».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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