США направлять російські активи на допомогу Україні – ухвалили закон — Finance.ua
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США направлять російські активи на допомогу Україні – ухвалили закон

Вчора 10:02Казна та Політика
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США направлять російські активи на допомогу Україні – ухвалили законСША направлять російські активи на допомогу Україні – ухвалили закон
Палата представників США ухвалила символічний законопроект, який закликає президента Джо Байдена продати заморожені предмети розкоші російських підсанкційних олігархів, а кошти спрямувати на допомогу Україні.
Про це поговідомив голова ОП Андрій Єрмак.
За законопроект проголосували 417 конгресменів.

Що передбачає законопроект

Законопроект передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані у іноземних осіб, на які накладено американські санкції, мають спрямовуватися на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги, включно з військовою допомогою.
NYT пише, що цей законопроект не має обов’язкової сили, але його ухвалення відобразило бажання обох партій на Капітолійському пагорбі, щоб президент обійняв агресивнішу позицію.
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Це сталося наступного дня після того, як генеральний прокурор Меррік Гарланд заявив у Сенаті, що адміністрація звернеться до Конгресу з проханням про розширення повноважень щодо конфіскації та ліквідації російської власності.
Сенатор Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка та лідер більшості, консультується з адміністрацією Джо Байдена з цього питання і хотів би включити положення, що дає президенту право розпродувати захоплені російські активи, до закону про надсилання додаткової допомоги Україні.
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Зазначається, що цей крок практично безпрецедентний і призведе до значного розширення президентських повноважень щодо санкцій.
Для набуття чинності законопроект має бути ухвалений Сенатом та підписаний Байденом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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