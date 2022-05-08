Один день війни з Україною росії обходиться в $900 мільйонів — Finance.ua

Кожен день війни з Україною росіянам коштує 900 мільйонів доларів.
Про це Newsweek повідомив головний редактор інформагентства SOFREP Шон Спунтс.
Витрати складаються з виплат російським солдатам, виробництва боєприпасів, куль та ракет, вартості ремонту втраченої чи пошкодженої техніки.
росія також має заплатити за тисячі одиниць критично важливої зброї та крилатих ракет, запущених під час війни, кожна з яких коштує близько 1,5 мільйона доларів. Ці цифри не враховують, скільки росія могла втратити у фінансовому відношенні через напад наприкінці лютого.