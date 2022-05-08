Один день війни з Україною росії обходиться в $900 мільйонів — Finance.ua

Один день війни з Україною росії обходиться в $900 мільйонів

Вчора 10:02 — Казна та Політика

Кожен день війни з Україною росіянам коштує 900 мільйонів доларів.

Про це Newsweek повідомив головний редактор інформагентства SOFREP Шон Спунтс.

Витрати складаються з виплат російським солдатам, виробництва боєприпасів, куль та ракет, вартості ремонту втраченої чи пошкодженої техніки.

росія також має заплатити за тисячі одиниць критично важливої зброї та крилатих ракет, запущених під час війни, кожна з яких коштує близько 1,5 мільйона доларів. Ці цифри не враховують, скільки росія могла втратити у фінансовому відношенні через напад наприкінці лютого.

Читайте також Скільки грошей росія витрачає на техніку для війни в Україні (інфографіка)

Одне з досліджень також показало, що прямі втрати від війни оцінюються для росії приблизно в 7 мільярдів доларів.

Але вплив від руйнівних санкцій російська економіка, ймовірно, зазнає в найближчі десять років.

Експерти стверджують, що росія може бути відкинута на цілих 30 років назад через падіння російського рубля. А рівень життя у рф може знизитися протягом наступних 5 років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.