ЄС до 20 травня надасть Україні другий транш макрофінансової допомоги на €600 мільйонів — Finance.ua

ЄС до 20 травня надасть Україні другий транш макрофінансової допомоги на €600 мільйонів

Вчора 19:31 — Казна та Політика

ЄС до 20 травня надасть Україні другий транш макрофінансової допомоги на €600 мільйонів

Європейський Союз здійснить виплату другого траншу надзвичайної макрофінансової допомоги для України в обсязі 600 млн євро до 20 травня поточного року.

Про це в Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Європейської комісії Дана Шпінант.

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«Європейська комісія ухвалила рішення, яке є необхідним для надання другого траншу програми надзвичайної макрофінансової допомоги для України та для позики цих фондів на ринку капіталів. Другий транш дорівнює 600 млн євро. Практична виплата цієї суми очікується до 20 травня», — сказала речниця Єврокомісії.

За її словами, Єврокомісія також ухвалила рішення про створення так званих транспортних «ліній солідарності», щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію. Як очікується, ці пропозиції будуть детально представлені протягом дня.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський Союз виявив солідарність та надав Україні активну політичну, економічну, фінансову, військову та гуманітарну підтримку. Ця допомога, зокрема, включає виділення 1,2 млрд євро надзвичайної допомоги для підтримання стійкості та дієздатності Української держави, економіка якої страждає від російської війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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