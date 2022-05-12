Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України — Finance.ua

Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України

Вчора 15:15 — Казна та Політика

Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України

Палата представників американського Конгресу в середу ухвалила кілька законопроектів, пов’язаних із ситуацією в Україні.

Про це повідомляє The Hill 11 травня.

Так, один із законопроектів спрямований на всеосяжне полегшення боргового тягаря України. За нього проголосували 352 конгресмени, ще 56 висловилися проти — усі республіканці.

Документ наказує американському міністру фінансів домагатися від представників США у міжнародних фінансових організаціях, включаючи МВФ та Світовий Банк, негайного призупинення платежів з обслуговування боргу Україною та надання фінансової допомоги Києву на пільгових умовах. Він також доручає статс-секретарям та казначействам допомогти забезпечити комплексне полегшення боргів України перед іншими урядами та групами комерційних кредиторів.

Другий законопроект спрямований на те, щоб виконавча влада США була зобов’язана добиватися «максимально можливого ступеня» виключення російських посадових осіб з участі у зустрічах, засіданнях та інших заходів «Групи двадцяти», Базельського комітету з банківського нагляду, Ради фінансової стабільності, Міжнародної асоціації страхових наглядів та Міжнародної організації комісій з цінних паперів.

За цей проект проголосували 416 конгресменів, проти — два.

Третій законопроект стосується необхідності дотримання американськими фінансовими установами санкцій, ведених США щодо рф та білорусі. Він був схвалений 418-ма голосами.

Згідно з базою даних Конгресу, всі три документи тепер мають надійти на розгляд сенату.

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