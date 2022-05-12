Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України — Finance.ua

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Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України

Вчора 15:15Казна та Політика
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Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів УкраїниКонгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України
Палата представників американського Конгресу в середу ухвалила кілька законопроектів, пов’язаних із ситуацією в Україні.
Про це повідомляє The Hill 11 травня.
Так, один із законопроектів спрямований на всеосяжне полегшення боргового тягаря України. За нього проголосували 352 конгресмени, ще 56 висловилися проти — усі республіканці.
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Документ наказує американському міністру фінансів домагатися від представників США у міжнародних фінансових організаціях, включаючи МВФ та Світовий Банк, негайного призупинення платежів з обслуговування боргу Україною та надання фінансової допомоги Києву на пільгових умовах. Він також доручає статс-секретарям та казначействам допомогти забезпечити комплексне полегшення боргів України перед іншими урядами та групами комерційних кредиторів.
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Другий законопроект спрямований на те, щоб виконавча влада США була зобов’язана добиватися «максимально можливого ступеня» виключення російських посадових осіб з участі у зустрічах, засіданнях та інших заходів «Групи двадцяти», Базельського комітету з банківського нагляду, Ради фінансової стабільності, Міжнародної асоціації страхових наглядів та Міжнародної організації комісій з цінних паперів.
За цей проект проголосували 416 конгресменів, проти — два.
Третій законопроект стосується необхідності дотримання американськими фінансовими установами санкцій, ведених США щодо рф та білорусі. Він був схвалений 418-ма голосами.
Згідно з базою даних Конгресу, всі три документи тепер мають надійти на розгляд сенату.

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За матеріалами: Корреспондент.net
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