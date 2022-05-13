Украинская экономика восстановится быстро — ОП — Finance.ua

Экономика Украины, которая падает из-за развязанной россией войны, быстро восстановится благодаря поддержке стран-союзников.
Об этом заявил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
По словам чиновника, решающими стимулами станут беспошлинная торговля практически со всем миром и передача Киеву замороженных российских активов. Устенко информировал, что более 300 млрд долларов таких средств уже принадлежат Украине, идет юридическая подготовка к их направлению на восстановление нашей страны.