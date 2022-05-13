Украинская экономика восстановится быстро — ОП — Finance.ua

Украинская экономика восстановится быстро — ОП

Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Экономика Украины, которая падает из-за развязанной россией войны, быстро восстановится благодаря поддержке стран-союзников.

Об этом заявил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По словам чиновника, решающими стимулами станут беспошлинная торговля практически со всем миром и передача Киеву замороженных российских активов. Устенко информировал, что более 300 млрд долларов таких средств уже принадлежат Украине, идет юридическая подготовка к их направлению на восстановление нашей страны.

«Есть еще 150 млрд долларов российской номенклатуры, которые также должны быть отданы Украине», — добавил советник.

По словам представителя Офиса президента, прямые убытки нашей страны от российского вторжения уже составляют около 650 млрд долларов, с непрямыми — выше 1 триллиона.

«Все это будет оплачено рф. Если их не хватит, есть механизм, как мы их будем взыскивать в течение десятилетий», — заверил он.

Наконец, Устенко прокомментировал ситуацию с дефицитом топлива. По его словам, цены на горючее в ближайшем будущем увеличатся, что позволит властям завезти больше топлива и разрешить кризис.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал, что падение ВВП Украины в 2022 году может составить 30%, что значительно хуже мартовских ожиданий банка (падение на 20%).

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