Украинская экономика восстановится быстро — ОП — Finance.ua

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Украинская экономика восстановится быстро — ОП

Сегодня 16:17Казна и Политика
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Экономика Украины, которая падает из-за развязанной россией войны, быстро восстановится благодаря поддержке стран-союзников.
Об этом заявил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
По словам чиновника, решающими стимулами станут беспошлинная торговля практически со всем миром и передача Киеву замороженных российских активов. Устенко информировал, что более 300 млрд долларов таких средств уже принадлежат Украине, идет юридическая подготовка к их направлению на восстановление нашей страны.
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«Есть еще 150 млрд долларов российской номенклатуры, которые также должны быть отданы Украине», — добавил советник.
По словам представителя Офиса президента, прямые убытки нашей страны от российского вторжения уже составляют около 650 млрд долларов, с непрямыми — выше 1 триллиона.
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«Все это будет оплачено рф. Если их не хватит, есть механизм, как мы их будем взыскивать в течение десятилетий», — заверил он.
Наконец, Устенко прокомментировал ситуацию с дефицитом топлива. По его словам, цены на горючее в ближайшем будущем увеличатся, что позволит властям завезти больше топлива и разрешить кризис.
Ранее Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал, что падение ВВП Украины в 2022 году может составить 30%, что значительно хуже мартовских ожиданий банка (падение на 20%).
По материалам: Аспекти
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