Марченко подчеркнул, что Киеву необходима иностранная финансовая поддержка, поскольку Украина вынуждена направлять миллиарды долларов на чрезвычайные затраты.
Министр сообщил, что Украина в апреле получила около 2 миллиардов долларов внешнего финансирования, из которых 719 миллионов долларов — гранты.
Справка Finance.ua:
источники финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 г. по 3 мая — военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты. Так, на 3 мая 2022 года общая сумма финансирования государственного бюджета составляла 298 404 млн грн, или 10 032 млрд долларов;
Украина из-за полномасштабной войны, которую начала рф, ежедневно теряет миллиарды долларов. При этом чтобы выполнять свои обязательства, Кабмин вынужден значительно увеличивать долги. Приходится возвращать и старые кредиты: к концу 2022-го вернуть нужно около 3 млрд долларов;
каждый день войны с Украиной россиянам стоит 900 миллионов долларов.