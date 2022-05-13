Украина потратила на войну с россией свыше $8 млрд — Минфин

Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Украина потратила на войну с россией свыше $8 млрд — Минфин

Украина была вынуждена потратить 245,1 миллиарда гривен (8,3 миллиарда долларов) на войну с россией.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Reuters

По словам Марченко, средства, заложенные на развитие, шли на все: от закупки и ремонта оружия до экстренной помощи внутренне перемещенным лицам.

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По данным Минсоцполитики, официально зарегистрировано 2,7 млн переселенцев, хотя реальная цифра в разы выше.

Как сообщил Марченко, правительство собрало всего 60% запланированных налоговых поступлений за апрель, в мае-июне этот показатель может снизиться до уровня 45-50%.

Марченко подчеркнул, что Киеву необходима иностранная финансовая поддержка, поскольку Украина вынуждена направлять миллиарды долларов на чрезвычайные затраты.

Министр сообщил, что Украина в апреле получила около 2 миллиардов долларов внешнего финансирования, из которых 719 миллионов долларов — гранты.

Справка Finance.ua:

источники финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 г. по 3 мая — военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты. Так, на 3 мая 2022 года общая сумма финансирования государственного бюджета составляла 298 404 млн грн, или 10 032 млрд долларов;

Украина из-за полномасштабной войны, которую начала рф, ежедневно теряет миллиарды долларов. При этом чтобы выполнять свои обязательства, Кабмин вынужден значительно увеличивать долги. Приходится возвращать и старые кредиты: к концу 2022-го вернуть нужно около 3 млрд долларов;



каждый день войны с Украиной россиянам стоит 900 миллионов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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