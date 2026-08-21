Женщины тоже должны служить в армии, — экс-министр обороны Сегодня 14:23 — Казна и Политика

Военная обязанность в Украине должна распространяться на всех граждан, в том числе и на женщин, заявил в интервью Радио Свобода бывший министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников отметил, что в Израиле женщины служат в армии, как и мужчины:

«Если мы хотим действительно решить эту задачу, нам нужно посмотреть на успешный опыт стран, в которых он есть. Ближе всего к нам на сегодняшний день по степени угроз — это Государство Израиль… Там женщины служат в армии все так же, как и мужчины».

Экс-министр обороны Украины прогнозирует, что это решение позволило бы «сразу увеличить мобилизационный ресурс вдвое». В то же время Резников констатировал, что для этого парламент должен внести соответствующие изменения в законодательство.

Также он пояснил, что женщины могут возглавить военные специальности и должности в тылу, тогда как мужчины, которые их занимают, смогут усилить силы на фронте:

«Верховная Рада должна определиться и внести изменение в законодательство, что военная общая обязанность защищать страну касается всех граждан Украины. Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Тогда можно четко понимать, что есть военные должности и специальности, которые абсолютно легко могут быть освоены женщинами, и им не нужно идти на поле боя. Они закрывают много позиций в тылу, по обеспечению, и тогда мужчин можно передвигать с тыловых позиций поближе к фронту… И здесь вопрос, готово ли общество сказать, что мы, как Израиль, можем выжить только, если все будут считать, что нужно защищать Украину».

По мнению Резникова, начать следует с информационной кампании, а после этого можно было бы менять законодательство и создавать соответствующую систему рекрутинга.

«Слово „мобилизация“ — это уже принуждение. А я говорю о другом. Я говорю, начинать надо с информационной кампании, создания в обществе четкого понимания. Создания уверенности большинства, что женщины тоже должны защищать страну вместе с мужчинами. Если такое настроение в обществе начнет доминировать, Верховная Рада легко зайдет в сессионный зал, нажмет кнопки и решение будет одобрено», — прогнозирует экс-министр обороны.

Он напомнил, что именно во время его руководства министерством обороны был утвержден стандарт женской военной формы и бронежилетов.

УНІАН По материалам:

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