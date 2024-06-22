Во время войны у украинцев изменились предпочтения в выборе недвижимости: на какое жилье снизился спрос — Finance.ua

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Во время войны у украинцев изменились предпочтения в выборе недвижимости: на какое жилье снизился спрос

Недвижимость
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Во время войны у украинцев изменились предпочтения в выборе недвижимости: на какое жилье снизился спрос
Во время войны у украинцев изменились предпочтения в выборе недвижимости: на какое жилье снизился спрос
Полномасштабное вторжение кардинально изменило рынок недвижимости в Украине. Помимо снижения спроса на покупку жилья, изменились и приоритеты клиентов. Продать много квартир стало гораздо сложнее, в то время как спрос на то, что не интересовало покупателей раньше, возрос.
Специалист по недвижимости и риэлтор Татьяна Клименко рассказывает в интервью РБК-Украина, какое жилье сейчас мало интересует украинцев, а что покупают гораздо активнее.

На какое жилье снизился спрос за время войны

Во время войны многие потенциальные клиенты, которым нужно жилье, откладывают покупку из-за непредсказуемости ситуации в стране.
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Покупка недвижимости — серьезное решение, и часть людей желает оставить инвестиции при себе, чем вкладывать их.
«Но жилье все же покупают те, кому нужно решить имущественный вопрос здесь и сейчас. Есть и те, кто просто спокойно планирует покупку, но таких меньше. В период затишья на рынке можно было купить хорошее жилье в неплохих районах по приемлемой цене. Сейчас рынок активизировался, и я думаю, что продаж будет больше», — считает Татьяна Клименко.
Сейчас обращают внимание на как можно более практичные варианты, а к большим роскошным квартирам интереса практически нет, отмечает она.
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Если раньше внимание клиентов привлекали квартиры на высоких этажах с красивым видом, то сейчас интерес к ним снизился из-за рисков ракетных обстрелов и атак дронов.
«Популярны не роскошные квартиры, а скорее более „сдержанные“ варианты, с небольшой площадью. С неплохим ремонтом, когда можно въехать и жить. Раньше спросом пользовались популярные видовые квартиры на высоких этажах, откуда открывался красивый вид на город. А вот сейчас у меня среди предложений есть дорогие пентхаусы, но на них нет спроса», — отмечает риэлтор.

На какое жилье спрос не уменьшается

В Киеве возвращается спрос на жилье в ликвидных новостройках в формате полифункциональный квартал/кластер, «город в городе» квартальной застройки, эко-кластер.
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Спрос есть на новостройки, которые продолжают сравнительно активно строиться, и покупатели смотрят на менее 6% от общей готовности в месяц. По словам экспертов рынка, объем спроса на такое жилье составляет примерно треть от «довоенного».
Во время войны среди украинцев увеличивается запрос на длительную рассрочку на срок от 3 лет и более: по меньшей мере 65% всех заключенных сделок за последние полгода приходится именно на длительную рассрочку в объектах, отвечающих запросам потребителя сегодня, а еще четверть — на рассрочку срок от 1 до 3 лет соответственно.
Украинцы начали активнее покупать двухкомнатные квартиры евпропланировки 60−70 квадратных метров — вместо однокомнатных. Часто потому, что из-за вынужденного переезда во время войны семьи объединяются, чаще живут вместе. Многие забирают родителей и других родственников с оккупированных и прифронтовых территорий.
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Напомним, по данным M2Bomber, недвижимость в Киеве продолжает расти в цене. Медианная стоимость квартиры в новостройке столицы достигла рекордного показателя в 51 325 грн/м².
Чаще всего квартиры от застройщиков в Киеве продают за 20 800 грн/м². По данным аналитики рынка, именно такую ​​цену за «квадрат» в новостройке выставили 8,2% продавцов недвижимости.
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По материалам:
РБК-Україна
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