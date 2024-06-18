В Чехии снимать жилье все еще дешевле, чем выплачивать ипотеку — Finance.ua

В Чехии снимать жилье все еще дешевле, чем выплачивать ипотеку Сегодня 10:48 — Недвижимость

За последний год разрыв между расходами по выплате ипотечного кредита и арендной платой в Чехии значительно сократился. Однако арендная плата остается дешевле во всех регионах Чехии, отмечают местные эксперты.

После двух лет высоких процентных ставок, которые в сочетании с высокими ценами на недвижимость привели к тому, что выплаты по ипотеке значительно превысили ежемесячную арендную плату, стоимость жилья для владельцев и арендаторов снова начинает сближаться. Только в марте процентная ставка по ипотечным кредитам упала до 5,19%, согласно данным Чешской банковской ассоциации, став самым низким показателем с июня 2022 года.

Согласно расчетам SZ Byznys, основанным на наиболее распространенном типе ипотеки и данных портала недвижимости Sreality. cz, средний платеж по ипотеке и средняя арендная плата в каждом регионе Чехии за последний год сблизились на тысячи крон. Наиболее близки в настоящее время платежи по ипотеке и арендная плата в Карловарском и Моравско-Силезском регионах, где разница составляет всего около 1000 чешских крон.

Самая большая разница сохраняется в Праге, где владельцы недвижимости платят по кредитам на 11 000 чешских крон больше, чем за аренду. Впрочем, еще в феврале прошлого года владелец квартиры в среднем доплачивал более 16 тысяч за ипотечный платеж.

Дальнейшему сближению аренды и ипотеки может помешать ожидаемый рост цен на недвижимость. Хотя ставки снижаются, но цены на жилье все еще растут. Причем если ставки по ипотечным кредитам снизятся, давление на покупателей недвижимости возрастет, и это еще больше подтолкнет цены.

uamedia По материалам:

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