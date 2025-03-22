Во Франции установят подводные турбины, которые будут снабжать энергией 15 тыс. домов — Finance.ua

Во Франции установят подводные турбины, которые будут снабжать энергией 15 тыс. домов Сегодня 05:18 — Технологии&Авто

Во Франции установят подводные турбины, которые будут снабжать энергией 15 тыс. домов

Во Франции установят самые мощные в мире подводные турбины, работающие на приливах, которые ежегодно будут снабжать электроэнергией 15 000 домов.

Об этом пишет interestingengineering.com.

Цель проекта

Проект NH1 французского разработчика приливной энергии Normandie Hydroliennes получил финансирование в размере 31,3 млн евро из Инновационного фонда Европейского союза.

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Грант ускорит реализацию NH1, одного из первых во Франции коммерческих пилотных проектов в области приливной энергии, что стимулирует использование возобновляемых морских источников энергии.

Цель проекта — установить четыре горизонтально-осевые турбины в Нормандии, которые будут ежегодно поставлять 34 ГВт*ч во французскую сеть до 2028 года.

Расположенный в Олдерне-Рейс, NH1 будет включать четыре турбины AR3000 мощностью 3 МВт, которые генерируют 33,9 ГВт*ч в год — достаточно для питания 15 000 домов.

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Проект, который должен начать работу в конце 2027 года, доказывает, что приливная энергия является надежным и конкурентоспособным возобновляемым источником.

Разработанные Proteus Marine Renewables, турбины AR3000 — самые мощные приливные агрегаты в мире и являются конкурентоспособными по стоимости в производстве электроэнергии.

Normandie Hydroliennes утверждает, что поскольку он производится во Франции и собирается на заводах Efinor в Шербуре, проект подчеркивает местный опыт, при этом 80% его стоимости приходит от французских поставщиков. Ожидается, что разработка NH1 создаст около 400 прямых и косвенных рабочих мест.

Преимущества приливной энергетики

По данным компании, признание со стороны ЕС укрепляет жизнеспособность и инвестиционную привлекательность приливной энергетики, укрепляя сектор возобновляемой энергетики Франции и ее цели в области устойчивого развития до 2030 года.

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Изменение климата остается самой большой глобальной проблемой этого поколения. Для борьбы с ним Европа и Франция установили амбициозные мандаты на 2030 год, направленные на ускорение экологического и энергетического перехода при значительном сокращении выбросов углерода.

В этом изменении возобновляемая энергия имеет решающее значение. Хотя солнечная и ветровая энергия уменьшили зависимость от ископаемого топлива, их неустойчивая природа подчеркивает необходимость более надежных возобновляемых источников энергии.

Используя гравитационное тяготение Луны для создания предсказуемых океанских течений, приливная энергия обеспечивает надежный источник электроэнергии.

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По данным Ocean Energy Europe, приливная энергия с нереализованным потенциалом до 5 ГВт является важнейшим компонентом перехода Франции на возобновляемую энергетику.

Ожидается, что к 2030 году ее себестоимость будет сравнима с себестоимостью плавучей ветровой энергии, что сделает ее конкурентоспособной частью энергетического баланса будущего.

Приливные турбины экологически безопасны, оказывают незначительное влияние на морскую среду и легко утилизируются по истечении срока службы.

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Приливные фермы полностью погружены в воду, что исключает какие-либо визуальные, акустические и морские помехи, в отличие от других возобновляемых источников энергии.

Помимо помощи окружающей среде, отрасль укрепляет местную экономику, что больше всего помогает МСП и среднему бизнесу.

Ожидается, что до 2030 года приливная энергетика Франции создаст 6000 новых рабочих мест, что укрепит местную экономику и будет способствовать энергетической независимости страны.

Фокус По материалам:

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