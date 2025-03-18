Украина подала первый отчет в Энергетическое сообщество — Finance.ua
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Украина подала первый отчет в Энергетическое сообщество

Энергетика
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Украина подготовила и представила свой первый интегрированный отчет по выполнению Национального плана по энергетике и климату (НТЭК).
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Отмечается, что 15 марта 2025 года Украина подала отчет в Энергетическое сообщества на уровне со странами Европейского Союза, с соблюдением всех европейских регламентов и законодательства. Разработку отчета обеспечивало Министерство экономики Украины в сотрудничестве с другими профильными министерствами и ЦОИВ.
«Первый интегрированный отчет по реализации НТЭК, который мы подготовили качественно и вовремя, несмотря на сжатые сроки, демонстрирует серьезность наших намерений интегрироваться в европейское энергетическое и климатическое пространство. Это результат эффективного комплексного межведомственного сотрудничества, который ляжет в основу среднесрочного экономического планирования на ближайшие годы», — сказал он.
Документ состоит из 23 тематических приложений, охватывающих развитие возобновляемой энергетики, функционирования рынков электроэнергии и природного газа, обеспечения энергетической безопасности, декарбонизации экономики, энергоэффективности и внедрения инноваций в энергетическом секторе.
25 июня 2024 года Кабинет Министров Украины одобрил Национальный план по энергетике и климату (НТЭК) на период до 2030 года. Украина разработала НТЭК в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) 2018/1999 и с учетом лучших практик стран-членов ЕС, в рамках своих обязательств как договорной стороны Энергетического Сообщества и в процессе вступления в ЕС.
По материалам:
Укрінформ
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