Украина подала первый отчет в Энергетическое сообщество — Finance.ua

Украина подала первый отчет в Энергетическое сообщество Сегодня 19:14 — Энергетика

Украина подготовила и представила свой первый интегрированный отчет по выполнению Национального плана по энергетике и климату (НТЭК).

Отмечается, что 15 марта 2025 года Украина подала отчет в Энергетическое сообщества на уровне со странами Европейского Союза, с соблюдением всех европейских регламентов и законодательства. Разработку отчета обеспечивало Министерство экономики Украины в сотрудничестве с другими профильными министерствами и ЦОИВ.

«Первый интегрированный отчет по реализации НТЭК, который мы подготовили качественно и вовремя, несмотря на сжатые сроки, демонстрирует серьезность наших намерений интегрироваться в европейское энергетическое и климатическое пространство. Это результат эффективного комплексного межведомственного сотрудничества, который ляжет в основу среднесрочного экономического планирования на ближайшие годы», — сказал он.

Документ состоит из 23 тематических приложений, охватывающих развитие возобновляемой энергетики, функционирования рынков электроэнергии и природного газа, обеспечения энергетической безопасности, декарбонизации экономики, энергоэффективности и внедрения инноваций в энергетическом секторе.

25 июня 2024 года Кабинет Министров Украины одобрил Национальный план по энергетике и климату (НТЭК) на период до 2030 года. Украина разработала НТЭК в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) 2018/1999 и с учетом лучших практик стран-членов ЕС, в рамках своих обязательств как договорной стороны Энергетического Сообщества и в процессе вступления в ЕС.

Укрінформ По материалам:

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