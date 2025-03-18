Галущенко обсудил с Нидерландами использование украинских ПХГ для энергетической безопасности — Finance.ua

Галущенко обсудил с Нидерландами использование украинских ПХГ для энергетической безопасности Сегодня 11:39 — Энергетика

Галущенко обсудил с Нидерландами использование украинских ПХГ для энергетической безопасности

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с министром климатической политики и зеленого роста Нидерландов Софи Германс в Брюсселе в рамках заседания Совета министров энергетики ЕС. В ходе двусторонней встречи обсуждались вопросы усиления энергетической безопасности в Европейском регионе, в частности, возможность использования украинских подземных газовых хранилищ (ПХГ) для нужд стран ЕС.

Об этом сообщило Минэнерго.

Галущенко напомнил, что зимой 2023−2024 годов европейские трейдеры хранили газ в украинских ПХГ, что стало важным элементом энергетической безопасности ЕС. Украина владеет самыми большими газовыми хранилищами в Европе, что позволяет эффективно использовать газовую инфраструктуру и предлагать выгодные условия для партнеров благодаря высокой пропускной способности интерконнекторов.

Обсуждались вопросы защиты энергетической и газовой инфраструктуры, а также поддержка Нидерландами украинского топливно-энергетического сектора, включая необходимое оборудование для восстановления.

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