Галущенко обсудил с Нидерландами использование украинских ПХГ для энергетической безопасности — Finance.ua
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Галущенко обсудил с Нидерландами использование украинских ПХГ для энергетической безопасности

Энергетика
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Галущенко обсудил с Нидерландами использование украинских ПХГ для энергетической безопасности
Галущенко обсудил с Нидерландами использование украинских ПХГ для энергетической безопасности
Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с министром климатической политики и зеленого роста Нидерландов Софи Германс в Брюсселе в рамках заседания Совета министров энергетики ЕС. В ходе двусторонней встречи обсуждались вопросы усиления энергетической безопасности в Европейском регионе, в частности, возможность использования украинских подземных газовых хранилищ (ПХГ) для нужд стран ЕС.
Об этом сообщило Минэнерго.
Галущенко напомнил, что зимой 2023−2024 годов европейские трейдеры хранили газ в украинских ПХГ, что стало важным элементом энергетической безопасности ЕС. Украина владеет самыми большими газовыми хранилищами в Европе, что позволяет эффективно использовать газовую инфраструктуру и предлагать выгодные условия для партнеров благодаря высокой пропускной способности интерконнекторов.
Обсуждались вопросы защиты энергетической и газовой инфраструктуры, а также поддержка Нидерландами украинского топливно-энергетического сектора, включая необходимое оборудование для восстановления.
По материалам:
Finance.ua
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