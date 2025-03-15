Канада увеличила вклад в Фонд поддержки энергетики Украины — Finance.ua
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Канада увеличила вклад в Фонд поддержки энергетики Украины

Энергетика
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Канада увеличила вклад в Фонд поддержки энергетики Украины
Канада увеличила вклад в Фонд поддержки энергетики Украины
Правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 33,4 млн евро (50 млн канадских долларов). Таким образом, общий вклад страны вырос до 50 млн. канадских долларов, или 40,1 млн евро.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
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Также Канада задекларировала будущий вклад в Фонд в размере 6,7 млн евро (10 млн канадских долларов).

Куда направят средства

Часть нового вклада Канады будет направлена ​​на поддержку энергоснабжения критически важной социальной инфраструктуры в секторе здравоохранения за счет развития систем солнечного поколения, заявили в министерстве.
Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 при Секретариате Энергетического Сообщества.
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Анонсированные взносы партнеров в Фонд составляют более 1 млрд евро. Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.
Напомним, Секретариат Энергетического сообщества получил официальное сообщение от Агентства США по международному развитию (USAID) о расторжении грантового соглашения с Украинским фондом энергетической поддержки на сумму $75 млн.
По материалам:
Finance.ua
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