С начала года украинцы импортировали электрогенераторных установок на $345 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала года украинцы импортировали электрогенераторных установок на $345 млн

Энергетика
5
С начала года украинцы импортировали электрогенераторных установок на $345 млн
С начала года украинцы импортировали электрогенераторных установок на $345 млн
За январь-февраль 2025 года в Украину импортировали электрогенераторных установок на $345 млн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.
С начала года украинцы импортировали электрогенераторных установок на $345 млн
Это на 706% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В денежном эквиваленте разница составляет $302 млн.
При этом для 93% всех импортируемых установок были применены льготы по уплате таможенных платежей.
Напомним, в конце июля вступили в силу Законы Украины № 3853-IX и № 3854-IX от 16.07.2024, предусматривающие освобождение от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров. В частности, это позволило освобождать от налогообложения ввозной пошлиной и НДС при ввозе в Украину оборудования для генерации и хранения электроэнергии.
Так, согласно этим законам, товары, ввозимые на таможенную территорию Украины и классифицируемые по коду 8507 60 00 00 УКТВЭД, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и НДС (кроме установок хранения энергии мощностью менее 300 Вт переменного и/или постоянного тока и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А/ч).
Согласно закону Украины «О рынке электрической энергии», установки хранения энергии — это электроустановки, где происходит хранение энергии.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems