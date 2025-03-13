С начала года украинцы импортировали электрогенераторных установок на $345 млн — Finance.ua

С начала года украинцы импортировали электрогенераторных установок на $345 млн Сегодня 15:29 — Энергетика

С начала года украинцы импортировали электрогенераторных установок на $345 млн

За январь-февраль 2025 года в Украину импортировали электрогенераторных установок на $345 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Это на 706% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В денежном эквиваленте разница составляет $302 млн.

При этом для 93% всех импортируемых установок были применены льготы по уплате таможенных платежей.

Напомним, в конце июля вступили в силу Законы Украины № 3853-IX и № 3854-IX от 16.07.2024, предусматривающие освобождение от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров. В частности, это позволило освобождать от налогообложения ввозной пошлиной и НДС при ввозе в Украину оборудования для генерации и хранения электроэнергии.

Так, согласно этим законам, товары, ввозимые на таможенную территорию Украины и классифицируемые по коду 8507 60 00 00 УКТВЭД, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и НДС (кроме установок хранения энергии мощностью менее 300 Вт переменного и/или постоянного тока и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А/ч).

Согласно закону Украины «О рынке электрической энергии», установки хранения энергии — это электроустановки, где происходит хранение энергии.

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