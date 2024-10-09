В «Укрпочте» прокомментировали идею налогообложения посылок из-за границы — Finance.ua

В «Укрпочте» прокомментировали идею налогообложения посылок из-за границы Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В «Укрпочте» прокомментировали идею налогообложения посылок из-за границы

Идея налогообложения посылок из-за границы до 150 евро должна внедряться одновременно с увеличением количества служащих Гостаможслужбы и увеличением бюджета на их содержание.

Такое мнение гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский высказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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«Наша позиция достаточно проста: любые решения должны быть взвешены и просчитаны. Если меняется лимит, то нужно сразу значительно увеличивать количество таможенников, и я не уверен, что их есть где сейчас взять. К тому же нужно увеличивать бюджет на таможню» , — сказал Смелянский.

Он добавил, что ему близка европейская модель, где налоги взимаются при покупке.

«То есть, например, китайские интернет-магазины взимают налог и перечисляют в бюджет страны. Но такая модель за один день не запустится», — сказал гендиректор «Укрпочты».

Смелянский выразил мнение, что Украина должна учиться быть частью глобального рынка и выдерживать конкуренцию.

«Если одинаковые компьютерные мыши производят на одном и том же заводе в Китае, одновременно одна летит самолетом из Али (AliExpress. — Ред.), а другая плывет по морю в контейнере, то последняя должна быть дешевле — с НДС или без него» , — сказал он.

Ранее совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк заявил , что идея налогообложения посылок из-за границы до 150 евро должна быть отвергнута, поскольку она может привести к неоправданному повышению расходов государства на таможенно-налоговые процедуры и логистическому коллапсу.

Поперешнюк отметил, что, на фоне катастрофического для экономики роста налогов и новых регулировок, идея обложить сборами международные посылки — худшая из всех, которые можно было бы придумать.

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О риске остановки Гостаможслужбы из-за роста нагрузки в случае принятия решения о налогообложении посылок из-за границы до 150 евро предупреждал и акционер Meest China Вячеслав Лысенко.

По его словам, возможность заказать в посылке товары до 150 евро без налогообложения является едва ли не единственной возможностью для украинцев из прослойки, которая едва сводит концы с концами, приобрести на западных маркетплейсах необходимые товары. К тому же сделать это без наценки 80−100% локальных ритейлеров.

Более 40% заказчиков таких посылок, по данным Лысенко, это женщины, которые покупают через e-commerce за рубежом повседневную недорогую одежду своим детям, игрушки, доступные предметы быта, в том числе по акционным предложениям. Почти 80% посылок в категории — заказ на сумму не более 40 евро.

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Народный депутат Ярослав Железняк (партия «Голос») сообщал, что в первом полугодии 2024 года в Украину поступило 33,9 млн. посылок.

Из этого количества в режиме налогообложения было ввезено лишь 270,6 тыс. посылок на 27,7 млн ​​грн, что составляет 0,8% от общего количества, без налогообложения — 33,6 млн посылок на 30,3 млн грн. Железняк предполагает, что за весь 2024 год количество отправленных в Украину посылок достигнет 68 млн — на 24% больше, чем в 2023 году. В прошлом году, по данным нардепа, в страну поступило 51,9 млн. посылок.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил , что в комитете завершается подготовка законопроекта по налогообложению посылок из-за границы на сумму до 150 млн евро, которые сейчас не облагаются налогами.

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