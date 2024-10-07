С 1 октября клиенты Укрпочты могут сэкономить на оплате коммунальных услуг: детали — Finance.ua
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С 1 октября клиенты Укрпочты могут сэкономить на оплате коммунальных услуг: детали

Личные финансы
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С 1 октября клиенты Укрпочты могут сэкономить на оплате коммунальных услуг: детали
С 1 октября клиенты Укрпочты могут сэкономить на оплате коммунальных услуг: детали
С 1 октября по 31 декабря 2024 года Укрпочта проводит специальную «Акцию выходного дня», которая позволяет клиентам экономить на оплате коммунальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Отныне каждое воскресенье клиенты смогут платить за услуги электро- и газоснабжения по новому сниженному тарифу на прием платежей — всего 10 грн (без НДС), независимо от суммы платежа», — говорится в сообщении.

Где будет действовать акция

Акция действует около 1300 автоматизированных городских отделений Укрпочты по всей Украине, за исключением Запорожья и других городов Запорожской области.
«Клиентам важно обратить внимание на график работы отделений, поскольку акция доступна исключительно в воскресенье», — отметили в компании.
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Что касается Запорожья и городов Запорожской области, там продолжает действовать отдельная акция по приему платежей от физических лиц и физических лиц-предпринимателей в пользу юридических лиц. В этих регионах установлен индивидуальный тариф в размере 7 грн (без НДС) за прием таких платежей.
Напомним, «Укрпочта» решила не повышать тарифы на доставку минимум до конца 2024 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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