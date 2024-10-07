60% переселенцев тратят более половины своего дохода на аренду жилья — опрос — Finance.ua
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60% переселенцев тратят более половины своего дохода на аренду жилья — опрос

Личные финансы
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60% переселенцев тратят более половины своего дохода на аренду жилья — опрос
60% переселенцев тратят более половины своего дохода на аренду жилья — опрос
60% опрошенных переселенцев более половины дохода своей семьи тратят на аренду жилья. В среднем это 8500 гривен с коммунальными услугами.
Об этом свидетельствует опрос Международной организации по миграции (МОМ), сообщает hromadske.

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Для 38% переселенцев расходы на жилье составляют 70% от дохода семьи. Средний доход опрошенных переселенцев составляет 13 561 гривну.
Значительная часть ВПЛ сообщили, что проживают в квартирах (53%) и домах (33%), 8% из них проживают в комнатах, а еще 5% - во временном жилье.
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В то же время, те, кто не переезжал, в среднем зарабатывают 20 тысяч гривен, а их расходы на жилье также составляют преимущественно 8 500 гривен. Впрочем, 50% не переезжавших опрошенных ответили, что тратят на жилье более половины своего дохода.
На октябрь 2024 года в Украине насчитывалось 4,9 млн переселенцев. Число тех, кто с 2022 года стал переселенцем или повторно переместился, достигло 3,6 млн человек.
По материалам:
hromadske
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