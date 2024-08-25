Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах — Finance.ua

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах Сегодня 07:16 — Личные финансы

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

После начала полномасштабной российской агрессии количество внутренне перемещенных лиц в Украине официально возросло до 4,6 миллиона человек. По данным Минсоцполитики, по состоянию на апрель этого года, 2,1 миллиона из них — это люди трудоспособного возраста. Из них официально трудоустроены — 800 тысяч.

Об этом пишет УНН.

Как отмечают специалисты, трудности непосредственно с трудоустройством у внутренних переселенцев возникают из-за того, что значительная часть из них до того, как покинуть свои дома из-за войны, работала на крупных промышленных предприятиях востока и юга Украины. Переезжая в менее промышленные регионы Украины, этим людям в большинстве своем трудно найти работу по специальности.

Читайте также Только один из шести кандидатов из ВПЛ смог получить кредит на жилье: причины отказов

Поэтому неудивительно, что в 2023 году в пятерке городов по количеству зарегистрированных внутриперемещенных лиц были Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса — крупные промышленные центры Украины. То есть люди все же ищут возможность осесть там, где у них есть возможность найти работу по специальности.

В небольших городах, где традиционно более развиты малое предпринимательство и сфера услуг, эта проблема ощущается острее. В частности, в Броварской общине сейчас зарегистрировано почти 22 тысячи внутренне перемещенных лиц, из них около 2/3 — это люди, которые переехали именно после полномасштабной российской агрессии. В городе есть промышленные предприятия, но трудности с трудоустройством все равно присутствуют, поэтому на первый план выходит вопрос переквалификации и получения новой профессии.

«Многие переселенцы работали на крупных предприятиях металлургической, угольной, химической промышленности. Здесь таких вакансий нет, поэтому необходима переквалификация. Хотим договариваться с компаниями, которые готовы брать на работу переселенцев, чтобы организовывали для них соответствующие курсы», — рассказала председатель Совета по ВПО при Броварском городском совете Анастасия Третьяк.

Читайте также Участники боевых действий и ВПЛ могут бесплатно перевозить вещи в пределах Украины — условия

Для того чтобы более четко определить основные проблемные моменты с трудоустройством, созданный в январе этого года Совет провел соответствующий опрос среди ВПЛ Броварской общины. И хотя, по словам Анастасии Третяк, его нельзя назвать максимально репрезентативным, некоторые тенденции все же прослеживаются.

Так, около 36% опрошенных нашли работу в общине, работают дистанционно или трудоустроены по предыдущему месту жительства.

Больше всего (почти 35%) нуждаются в трудоустройстве внутренние переселенцы в возрасте 36−45 лет, то есть люди, которые уже некоторое время работали по определенной специальности, и теперь им сложно найти работу по специальности.

В то же время, как отмечает председатель Совета по ВПО в Броварах, люди готовы менять сферы своей профессиональной деятельности.

Читайте также Трудоустройство ВПЛ: как работодателю получить компенсацию

«Наш опрос показал, что люди хотят работать водителями, в сфере медицины, с целью дальнейшего трудоустройства готовы посещать курсы английского языка, бухгалтерского учета, компьютерной грамотности, бьюти индустрии и т. д. », — говорит Третяк.

Безусловно, трудоустройство внутриперемещенных лиц является общегосударственным вопросом. Но и местные власти тоже по возможности должны включаться в этот процесс.

«Безусловно, местные власти должны заботиться о таких людях. Для ВПЛ главные проблемы — это, конечно, крыша над головой и найти работу: чтобы было, где жить и за что жить. И это задачи для местной и центральной власти — их решать. Сейчас во многих случаях все ограничиваются, как правило, помощью от государства 2000 на взрослого и 3000 — ребенка или на человека с инвалидностью. И считают, что это все, и дальше крутитесь, как хотите. Более того, эту помощь еще и могут отменить, если какой-то инспектор заметит, что человек не живет на задекларированную помощь. Поэтому роль местных властей очень важна, как и центральной. Это одна из социальных функций государства», — отметил эксперт по социальной политике Андрей Павловский.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.