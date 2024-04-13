Трудоустройство ВПЛ: как работодателю получить компенсацию — Finance.ua

Трудоустройство ВПЛ: как работодателю получить компенсацию Сегодня 10:03 — Личные финансы

Трудоустройство ВПЛ: как работодателю получить компенсацию

Государство предоставляет компенсацию затрат работодателям на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В сообщении указано, что компенсация осуществляется в размере фактических затрат на оплату труда такого лица, но не более двух минимальных заработных плат (16 тысяч гривен).

Денежные средства выплачиваются в течение 6 месяцев лицам, имеющим дополнительные гарантии в трудоустройстве 12 месяцев, за каждый нечетный месяц.

Основным условием является сохранение гарантий занятости ВПЛ в течение периода, превышающего продолжительность выплаты вдвое.

Как получить компенсацию

трудоустроить зарегистрированных безработных среди ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров;

подать необходимые документы в центр занятости;

ждать результатов рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней;

заключить договор на компенсацию, которая выплачивается каждый нечетный месяц в течение года.

В регуляторе отмечают, что работодателю следует подать заявление на компенсацию в центр занятости в течение 2 месяцев со дня трудоустройства внутренне перемещенных лиц.

Напомним, согласно Порядку предоставления пособия на проживание ВПЛ, неработающее лицо трудоспособного возраста в течение 3 месяцев со дня назначения пособия должно содействовать своей занятости.

Для этого есть несколько вариантов — трудоустроиться, начать предпринимательскую деятельность, зарегистрироваться в Центре занятости как безработный или ищущий работу.

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