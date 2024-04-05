Как устраиваются женщины-ВПЛ: где находят работу и какие проблемы (инфографика) — Finance.ua

Как устраиваются женщины-ВПЛ: где находят работу и какие проблемы (инфографика) Сегодня 17:24 — Личные финансы

Как устраиваются женщины-ВПЛ: где находят работу и какие проблемы (инфографика)

Подавляющее большинство женщин, получивших статус внутренне перемещенных лиц, успешно трудоустраиваются в новых общинах.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Действенность политики поддержки экономической активности женщин-ВПЛ», проведенного аналитическим центром «Социоконсалтинг».

Опрос был проведен среди 500 женщин-ВПЛ в возрасте 18−59 лет, которые получили этот статус после 24 февраля 2022 года и переехали на текущее место жительства не менее трех месяцев назад.

Абсолютное большинство женщин-предпринимателей занято в сферах, не требующих значительных капиталовложений, а именно в торговле, консультационных, образовательных и других интеллектуальных услугах, а также в сфере красоты и здоровья (рис. 6). В качестве «другого» женщины указывали ремонт/пошив одежды, изготовление десертов и организацию праздников. Открыть собственное производство попробовали лишь 4% респонденток.

Проблемы

Основные проблемы, которые чаще всего отмечали женщины-предприниматели из числа ВПЛ, характерны для всех начинающих предпринимателей в современной Украине. В частности, речь идет о нехватке средств для развития бизнеса, страхах и неуверенности из-за войны, высоких налогах и платежах в бюджет и т. д. Только 8% респонденток отметили, что они испытали предвзятое отношение со стороны местных жителей из-за своей пренадлежности к группе ВПЛ.

Более сложными являются случаи, когда, потеряв свой бизнес на оккупированных территориях, предпринимательницы остались с долгами перед банками, поскольку не успели вернуть кредиты. Закон в этих ситуациях на стороне банков, которые обычно не идут навстречу ВПЛ и настаивают на возврате кредитных средств в полном объеме. Это является весомым препятствием для представительниц бизнеса для его последующего ведения после переезда в новые общины.

Предложения на рынке труда

Позиция женщин на рынке труда существенно определяет их материальное положение. В общем, все респондентки отметили, что их семьи живут скромно: только 4% всех опрошенных отметили отсутствие материальных проблем, 40% - отметили, что им хватает денег на текущие расходы, но купить товары длительного пользования сложно.

Материальное положение значительно зависит от типа занятости респонденток. В частности, более трех четвертей (76%) неработающих респонденток находятся на грани физической выживаемости, не имея денег даже на удовлетворение базовых потребностей: еда, одежда.

Женщины со средним специальным (53%) и высшим образованием (58%) существенно чаще жаловались на несоответствие имеющихся на рынке труда вакансий их профессии или уровню квалификации по сравнению с респондентками, имеющими неполное/полное среднее образование (23%).

Препятствия

Весомым препятствием для эффективного трудоустройства женщин-ВПЛ являются стереотипы и предубеждения, которые разделяет значительная часть работодателей. В общей сложности 40% опрошенных отметили, что они столкнулись хотя бы с одной разновидностью предубеждений, указанных в анкете (отказы в трудоустройстве из-за пола, возраста, наличия детей, статуса ВПЛ).

В частности, результаты исследования подтвердили, что распространенным явлением на рынке труда является эйджизм. Почти половина (46%) респонденток 46−59 лет сталкивались с отказами со стороны работодателей из- за возраста. Более трети (37%) сталкивались с отказами со стороны работодателей из-за возраста. Более трети (37%) респонденток, имеющих детей до 5 лет, сталкивались с отказами по этой причине.

Где искали работу

Большинство женщин искали работу самостоятельно, используя сайты по поиску работы или непосредственно обращаясь к работодателям. Также часто женщины просили о помощи друзей/знакомых. Более трети (38%) женщин-ВПЛ обращались в центр занятости.

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