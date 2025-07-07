В Польше приняли изменения при регистрации автомобиля — Finance.ua

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В Польше приняли изменения при регистрации автомобиля

Личные финансы
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В Польше приняли изменения при регистрации автомобиля
В Польше приняли изменения при регистрации автомобиля
Правительство приняло законопроект, позволяющий подавать заявление на регистрацию транспортного средства онлайн. Заявителю не нужно будет предоставлять бумажный сертификат о техническом осмотре транспортного средства в ужонде, если его результат есть в CEPiK.
Об этом пишет in Poland.
Речь идет о проекте изменений в Закон о дорожном движении, подготовленный Министерством инфраструктуры. Предложенные изменения должны упростить процедуры регистрации транспортных средств.
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Согласно предложенным правилам, подать заявление на регистрацию транспортного средства можно будет онлайн. Это устранит необходимость для учреждений собирать бумажные заявления. Также не потребуется повторно легализовать номерные знаки в случае подачи заявления на регистрацию транспортного средства вместе с заявлением на сохранение текущего регистрационного номера. Это означает, что больше не нужно будет демонтировать номерные знаки с транспортного средства и приносить их в учреждение.
Поправка предлагает уточнить сроки подачи заявления о регистрации транспортного средства, импортированного из-за границы, унаследованного, а также в случае транспортного средства, временно изъятого из движения.
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Предлагаемая поправка также предусматривает расширение возможности временной регистрации транспортного средства.
При регистрации транспортного средства также не нужно будет подавать справку о положительном результате технического осмотра транспортного средства, если подтверждающая информация внесена в центральный реестр транспортных средств.
По материалам:
inpoland
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