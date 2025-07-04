В Польше ужесточают наказания для водителей — Finance.ua

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В Польше ужесточают наказания для водителей

Личные финансы
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В Польше ужесточают наказания для водителей
В Польше ужесточают наказания для водителей
Правительство Польши приняло проект изменений в законодательство, направленный на усиление ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения.
Об этом пишет in Poland.
«Новые правила касаются незаконных гонок, дрифта, опасных трюков на мотоциклах и препятствования дорожному движению во время несанкционированных собраний», — сказано в сообщении.
Согласно проекту, подготовленному Министерством юстиции, незаконной гонкой будет считаться соревнование между двумя или более водителями, стремящимися как можно быстрее проехать определенный участок дороги с нарушением ПДД. Аналогично, дрифт, то есть умышленный занос автомобиля или мотоцикла на публичном мероприятии без разрешения, признается опасным правонарушением. К кругу рискованного поведения отнесены и трюки на мотоциклах, таких как езда на заднем колесе.
За участие в незаконных гонках или намеренное создание угрозы другим участникам дорожного движения предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 месяцев до 5 лет. Если же такие действия приведут к гибели человека или тяжелым травмам, срок заключения будет достигать 10 лет. Правительство также усиливает ответственность за грубое превышение скорости — более 210 км/ч на автобане или 180 км/ч на скоростной дороге — если это сопровождается угрозой для других.
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Отдельное внимание законопроект уделяет рецидивистам. Для тех, кто неоднократно нарушал запрет на управление транспортом, может быть введен пожизненный запрет. Кроме того, суды получат возможность конфисковывать транспортные средства не только у пьяных водителей, но и у тех, кто грубо нарушил правила или управлял без прав. Минимальный штраф за игнорирование запрета возрастет до 10 000 злотых.
Ожидается, что большинство изменений вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закона. Правительство отмечает, что цель новых положений — резко сократить количество опасных инцидентов на дорогах и повысить уровень безопасности как для водителей, так и для пешеходов.
По материалам:
Finance.ua
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