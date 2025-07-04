В Польше ужесточают наказания для водителей — Finance.ua

В Польше ужесточают наказания для водителей Сегодня 09:15 — Личные финансы

В Польше ужесточают наказания для водителей

Правительство Польши приняло проект изменений в законодательство, направленный на усиление ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения.

Об этом пишет in Poland.

«Новые правила касаются незаконных гонок, дрифта, опасных трюков на мотоциклах и препятствования дорожному движению во время несанкционированных собраний», — сказано в сообщении.

Согласно проекту, подготовленному Министерством юстиции, незаконной гонкой будет считаться соревнование между двумя или более водителями, стремящимися как можно быстрее проехать определенный участок дороги с нарушением ПДД. Аналогично, дрифт, то есть умышленный занос автомобиля или мотоцикла на публичном мероприятии без разрешения, признается опасным правонарушением. К кругу рискованного поведения отнесены и трюки на мотоциклах, таких как езда на заднем колесе.

За участие в незаконных гонках или намеренное создание угрозы другим участникам дорожного движения предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 месяцев до 5 лет. Если же такие действия приведут к гибели человека или тяжелым травмам, срок заключения будет достигать 10 лет. Правительство также усиливает ответственность за грубое превышение скорости — более 210 км/ч на автобане или 180 км/ч на скоростной дороге — если это сопровождается угрозой для других.

Отдельное внимание законопроект уделяет рецидивистам. Для тех, кто неоднократно нарушал запрет на управление транспортом, может быть введен пожизненный запрет. Кроме того, суды получат возможность конфисковывать транспортные средства не только у пьяных водителей, но и у тех, кто грубо нарушил правила или управлял без прав. Минимальный штраф за игнорирование запрета возрастет до 10 000 злотых.

Ожидается, что большинство изменений вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закона. Правительство отмечает, что цель новых положений — резко сократить количество опасных инцидентов на дорогах и повысить уровень безопасности как для водителей, так и для пешеходов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.