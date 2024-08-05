Только один из шести кандидатов из ВПЛ смог получить кредит на жилье: причины отказов — Finance.ua
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Только один из шести кандидатов из ВПЛ смог получить кредит на жилье: причины отказов

Личные финансы
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Только один из шести кандидатов из ВПЛ смог получить кредит на жилье: причины отказов
Только один из шести кандидатов из ВПЛ смог получить кредит на жилье: причины отказов
Из-за несоответствия критериев включения в реестровый список кандидатов и условий предоставления кредита, только каждый шестой из отобранных смог оформить льготный кредит на жилье за ​​гранты правительства Германии.
Об этом рассказал заместитель председателя Счетной палаты Сергей Ключко.
По его словам, усовершенствование порядка предоставления кредита по проекту позволит быстрее и эффективнее использовать средства гранта на предоставление кредитов для ВПЛ.
Как установили аудиторы, в период 2021—2023 годов только каждый шестой из них смог получить льготный кредит. В итоге льготную ипотеку оформили всего 669 семей, хотя планировалось, что таких участников будет почти вдвое больше.
Только один из шести кандидатов из ВПЛ смог получить кредит на жилье: причины отказов
Одна из причин значительного количества отказов — несоответствие критериев приемлемости для включения заявителя в реестровый перечень кандидатов и условий предоставления кредита.
Только один из шести кандидатов из ВПЛ смог получить кредит на жилье: причины отказов
Среди обязательных условий предоставления кредита — подтверждение платежеспособности и отсутствия у победителя и членов его семьи на праве собственности жилой площади.
В целом за 2021−2023 годы правительство Германии выделило на проект €42,5 млн. За эти средства планировалось обеспечить льготными кредитами на жилье 1300 семей.

Справка Finance.ua:

  • проект не имеет аналогов в Украине, он распространяется исключительно на категорию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также имеет уникальный механизм отбора победителей, который делает невозможным вмешательство в отбор третьих лиц. Условия ипотеки, в том числе: 30 лет под 3% годовых;
  • по предложению исполнителей проекта, Кабинет Министров уже внес изменения в порядок предоставления кредитов. По словам председателя правления Госмолодежьжилья Николая Марчука, благодаря внесенным изменениям планируется, что до конца года программой воспользуются еще около 400 семей.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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