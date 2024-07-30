Участники боевых действий и ВПЛ могут бесплатно перевозить вещи в пределах Украины — условия Сегодня 17:40 — Личные финансы

Участники боевых действий и ВПЛ могут бесплатно перевозить вещи в пределах Украины — условия

Внутренне перемещенные лица и участники боевых действий могут воспользоваться бесплатной перевозкой вещей в пределах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Компания „Грузар“ реализует социальный проект, направленный на помощь пострадавшим от российской агрессии», — говорится в сообщении.

В 2024—2025 годах планируется предоставить помощь около 3000 семей. При большом количестве заявок в первую очередь помощь будет предоставляться наиболее нуждающимся семьям.

Условия

Предлагают бесплатную перевозку груза в пределах Украины, который не больше 10 кубических метров и не тяжелее 1000 килограммов.

Воспользоваться указанным предложением могут украинцы, обладающие официальным статусом внутренне перемещенного лица или участника боевых действий.

Как воспользоваться услугой

Гражданам необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте компании и ждать обратной связи.

Обратиться за помощью в заполнении анкеты, а также с другими вопросами можно по номеру поддержки: (093) 990−18−91 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00).

Напомним, в Украине существует комплексная система социальной помощи , которая направлена ​​на поддержку граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Условия получения социальной помощи в Украине зависят от вида помощи, на которую претендует человек.

Справка Finance.ua:

по состоянию на май статус внутренне перемещенных лиц имеют 4,6 миллиона человек, в то же время выплаты получают всего 1,5 миллиона украинцев.

с 1 марта в Украине изменили общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — теперь для расчета будет совокупный доход всех членов семьи переселенцев;

Министерство социальной политики предлагает расширить перечень категорий ВПЛ, которые могут получать пособие на проживание, а также продлить сроки принятия соответствующих заявлений.

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