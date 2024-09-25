«Укрпочта» меняет тарифы на продажу марок, конвертов и открыток — Finance.ua
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«Укрпочта» меняет тарифы на продажу марок, конвертов и открыток

Личные финансы
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«Укрпочта» меняет тарифы на продажу марок, конвертов и открыток
«Укрпочта» меняет тарифы на продажу марок, конвертов и открыток
С 1 октября 2024 года «Укрпочта» из-за изменений в Налоговом кодексе Украины будет по-новому продавать почтовые марки, маркированные конверты и открытки — они будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
В частности, стоимость пересылки внутреннего письма весом до 50 граммов (с маркой U) составит 18 грн с НДС.
Пересылка внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности массой до 50 грамм или простого письма без объявленной ценности массой от 50 до 250 граммов включительно (с марками F, M) составит 36 грн с НДС.
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Новые цены будут действовать для пересылок, где цена рассчитывается с учетом курса Нацбанка:
  • стоимость пересылки почтовой открытки массой до 20 граммов, включая иностранные государства (марки A, G) — 1 доллар + 20% НДС;
  • стоимость пересылки неприоритетного письма массой до 50 граммов, включая иностранные государства (с марками N, W) — 1 доллар и 50 центов + 20% НДС;
  • доплатная марка (P) будет стоить 5 долларов + 20% НДС.
Новые цены на маркированные конверты:
  • форматов C6, DL с маркой U, V — 21,6 грн;
  • форматов C6, DL с маркой F — 39,6 грн;
  • формата C5 с маркой М — 40,8 грн.
Напомним, с 30 августа «Укрпочта» внесла изменения в выплате наложенных платежей за почтовые отправления. С 30 августа компания прекратила принимать для пересылки отправки с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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