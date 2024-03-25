В «Укргидроэнерго» оценили убытки компании из-за полномасштабного вторжения — Finance.ua

В «Укргидроэнерго» оценили убытки компании из-за полномасштабного вторжения Сегодня 08:32 — Казна и Политика

В ЧАО «Укргидроэнерго» оценили убытки компании из-за российской агрессии более чем в 3 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Ущерб Укргидроэнерго от террористического акта российской армии с подрывом сооружений Каховского гидроузла, что повлекло за собой большие разрушения, превышает 2,5 млрд евро. И еще около 500 млн евро нанесен ущерб от ракетных обстрелов и атак беспилотников на станции компании», — заявила директор департамента юридического обеспечения и имущественных отношений «Укргидроэнерго» Юлия Толчинина-Бурунская.

По ее словам, благодаря существующей у компании политике безопасности, ни один работник не пострадал в результате атак.

«Укргидроэнерго» разрабатывает высокоуровневую стратегию судебных исков и арбитража с целью возмещения убытков и привлечения к ответственности российской стороны за целенаправленные атаки на инфраструктуру и активы компании.

Справка Finance.ua:

по оценке ЮНЕСКО, восстановление государственной научной инфраструктуры обойдется в 1,26 миллиарда долларов;

украинский аграрный сектор понес более $80 млрд прямых убытков и потерь в результате полномасштабного российского вторжения;



прямых убытков и потерь в результате полномасштабного российского вторжения; сумма нанесенного ущерба украинской окружающей среде оценивается в 63 млрд долларов из-за российской агрессии.



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