В «Укргидроэнерго» оценили убытки компании из-за полномасштабного вторжения — Finance.ua

В «Укргидроэнерго» оценили убытки компании из-за полномасштабного вторжения
В ЧАО «Укргидроэнерго» оценили убытки компании из-за российской агрессии более чем в 3 млрд евро.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Ущерб Укргидроэнерго от террористического акта российской армии с подрывом сооружений Каховского гидроузла, что повлекло за собой большие разрушения, превышает 2,5 млрд евро. И еще около 500 млн евро нанесен ущерб от ракетных обстрелов и атак беспилотников на станции компании», — заявила директор департамента юридического обеспечения и имущественных отношений «Укргидроэнерго» Юлия Толчинина-Бурунская.
По ее словам, благодаря существующей у компании политике безопасности, ни один работник не пострадал в результате атак.
«Укргидроэнерго» разрабатывает высокоуровневую стратегию судебных исков и арбитража с целью возмещения убытков и привлечения к ответственности российской стороны за целенаправленные атаки на инфраструктуру и активы компании.
Справка Finance.ua:
- по оценке ЮНЕСКО, восстановление государственной научной инфраструктуры обойдется в 1,26 миллиарда долларов;
- украинский аграрный сектор понес более $80 млрд прямых убытков и потерь в результате полномасштабного российского вторжения;
- сумма нанесенного ущерба украинской окружающей среде оценивается в 63 млрд долларов из-за российской агрессии.
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