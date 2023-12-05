В Украине запускают портал по поиску вакансий в сфере восстановления — Finance.ua

В Украине запускают портал по поиску вакансий в сфере восстановления
В Украине запускают проект «Работа и восстановление» по поиску работы в транспортной отрасли, отрасли связи, строительства и сфере восстановления в целом.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
«Этот проект поможет обеспечить работой украинцев, в том числе тех, кто был вынужден покинуть свои дома. А также усилить кадровый потенциал предприятий инфраструктуры и сферы восстановления в целом», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Сайт с вакансиями
В рамках проекта создан сайт, отражающий перечень предложения должностей от работодателей, вовлеченных в восстановление регионов, территорий и инфраструктуры, в том числе содержащих возможности для бесплатного обучения, переквалификации и/или проживания, что особенно важно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Сейчас на сайте представлено более тысячи актуальных вакансий, которые постоянно обновляются.
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Пользователи могут выбирать работу по сфере, географии или работодателю.
Помимо актуальных вакансий сайт предлагает рекомендации по поиску работы, а также ответы на наиболее частые вопросы по трудоустройству.
Справка Finance.ua:
- чтобы помочь украинцам восстановить эффективность труда, в правительстве была разработана программа повышения продуктивности на работе;
- украинский рынок труда столкнулся с дефицитом кадров, компании испытывают нехватку соискателей и квалифицированных кадров. В этой связи работникам приходится постоянно адаптироваться к новым технологиям и рыночным условиям, чтобы быть более конкурентоспособными. Work.ua вместе с экспертами рассказали, что будет важно для работодателей в 2024 году;
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