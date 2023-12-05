В Украине запускают портал по поиску вакансий в сфере восстановления — Finance.ua

В Украине запускают портал по поиску вакансий в сфере восстановления Сегодня 08:34 — Личные финансы

В Украине запускают портал по поиску вакансий в сфере восстановления

В Украине запускают проект «Работа и восстановление» по поиску работы в транспортной отрасли, отрасли связи, строительства и сфере восстановления в целом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

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«Этот проект поможет обеспечить работой украинцев, в том числе тех, кто был вынужден покинуть свои дома. А также усилить кадровый потенциал предприятий инфраструктуры и сферы восстановления в целом», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Сайт с вакансиями

В рамках проекта создан сайт , отражающий перечень предложения должностей от работодателей, вовлеченных в восстановление регионов, территорий и инфраструктуры, в том числе содержащих возможности для бесплатного обучения, переквалификации и/или проживания, что особенно важно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Сейчас на сайте представлено более тысячи актуальных вакансий, которые постоянно обновляются.

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Пользователи могут выбирать работу по сфере, географии или работодателю.

Помимо актуальных вакансий сайт предлагает рекомендации по поиску работы, а также ответы на наиболее частые вопросы по трудоустройству.

Справка Finance.ua:

чтобы помочь украинцам восстановить эффективность труда, в правительстве была разработана программа повышения продуктивности на работе;

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