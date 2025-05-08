Средняя годовая зарплата нардепов в 2024 году составила около 747 тыс. грн (исследование) — Finance.ua

Средняя годовая зарплата нардепов в 2024 году составила около 747 тыс. грн (исследование) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Средняя годовая зарплата нардепов в 2024 году составила около 747 тыс. грн (исследование)

387 депутатов в 2024 году задекларировали доходы в два раза больше, чем в 2023 году, а средняя зарплата выросла на 13%. Общая сумма денежных активов нардепов в 2024 году достигла 14,8 млрд грн, что на 3 млрд больше, чем в 2023-м.

Об источниках дохода народных избранников и их связях с корпоративными группами говорится в новом исследовании YouControl.

Специалисты YouControl изучили данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций).

А именно: раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» и раздел 12 «Денежные активы». Суммы из раздела «Денежные активы» в иностранных валютах пересчитаны в гривне по среднегодовому курсу НБУ. В подсчете общих сумм дохода и денежных активов учитывались показатели как самих народных депутатов, так и членов их семей. По состоянию на 17.04.2025 года в Верховной Раде — 401 народный избранник. Из них у 11 парламентариев нет обнародованных деклараций за 2023−2024 гг. И еще два нардепа не обнародовали декларации за 2024 год.

Читайте также Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика)

Совокупный доход 387 народных депутатов за 2024 год составляет 7,1 млрд грн, что почти в 2 раза больше, чем они получили в 2023 году.

Рост доходов

У 268 парламентариев доходы выросли по сравнению с 2023 годом. Средний процент роста доходов составляет 28%. Однако распределение не равномерно: доходы некоторых увеличились несущественно, а некоторые народные избранники, наоборот, увеличили состояние более чем в 10 раз.

Больше всего за 2024 год в % в соотношении с 2023-м доходы увеличились у Вадима Столара (+94%), Игоря Палицы (+87%) и Ивана Чайковского (+87%).

Читайте также Где чиновники получают самые большие зарплаты (размеры)

Средняя годовая зарплата нардепов в 2024 году составила около 747 тыс грн, что на 13% больше, чем их средняя зарплата в 2023 году.

В 2024-м у 153 депутатов заработная плата составляет 50% и выше общей суммы дохода, из них 43 депутата, у которых доход состоит исключительно из зарплаты.

Наибольшую зарплату в 2024 году в 1,6 млн грн задекларировал член фракции «Слуга Народа» Анатолий Остапенко. Его зарплата выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом.

Общая сумма денежных активов народных депутатов Украины 9 созыва в 2024 году составила 14,8 млрд грн, что на 3 млрд грн больше, чем задекларировали парламентарии в 2023 году.

Более 36% (5,4 млрд грн) от этой суммы приходится на денежные активы Петра Порошенко, а соответственно и совокупная сумма таких активов является самой большой среди всех фракций и групп в Европейской Солидарности.

Второе место по размеру денежных активов занимает фракция «Слуга Народа» в 2,16 млрд грн. Наибольшие суммы денежных активов среди членов этой фракции задекларировали Александр Сова (245,1 млн. грн.) и Олег Семинский (162,4 млн. грн.).

Совокупная сумма денежных активов членов группы «Відновлення України» в 2024 году составляет почти 2 млрд грн. Более 50% этой суммы составляют денежные активы Вадима Столара.

Члены депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» в 2024 году задекларировали 1,6 млрд грн. Наибольшие суммы у Григория Суркиса (631,7 млн. грн.) и Виталия Борта (397,2 млн. грн.).

Общая сумма денежных активов нардепов из группы «Партія «За майбутнє» в 2024 году составила почти 1,3 млрд грн. Таких активов на наибольшую сумму указали в своих декларациях Степан Ивахов (650,9 млн грн) и Александр Герега (269,8 млн грн). Последний является ключевым лицом корпоративной группы «Эпицентр».

Нужны деньги до зарплаты? Выбирайте кредит онлайн за несколько минут. Все условия как на ладони благодаря сервису от Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.