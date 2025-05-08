Какие обследования бесплатны у семейного врача (инфографика) — Finance.ua

Какие обследования бесплатны у семейного врача (инфографика)
Подписав декларацию с врачом, каждый украинец получает доступ к гарантированному пакету бесплатных медицинских услуг. Ведь деньги за медицинское обслуживание заплатит государство.
В Минздраве напомнили, что именно входит в бесплатную помощь семейного врача — смотрите в инфографике.
Минздрав сообщает: заключив декларацию с врачом первичной медицинской помощи (ПМП), пациент имеет право получить бесплатно ряд лабораторных диагностических исследований и быстрых тестов.
Непосредственно в кабинете врач может осмотреть пациента, провести скрининг (исследование) на определенные заболевания, сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.
Бесплатно можно пройти:
- инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), отоофтальмоскопию, измерение остроты зрения;
- скрининг на наличие расстройств психики и поведения;
- выявление индивидуального риска инфекционных и неинфекционных заболеваний: туберкулеза, ВИЧ, вирусных гепатитов, сердечно-сосудистых, хронических респираторных, онкологических, диабета
и т. п.;
- раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.
Также в пакет первичной медицинской помощи входят следующие анализы:
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- общий анализ мочи;
- общий холестерин;
- глюкоза крови.
Напомним, программа медицинских гарантий в Украине обновляется ежегодно в соответствии с данными мониторингов. 27 декабря 2022 года Кабинет Министров Украины принял Постановление № 1464 «Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2023 году».
Программа медицинских гарантий 2023 предусматривает 39 пакетов медицинских услуг, подлежащих государственному финансированию.
Обобщая содержание этих пакетов, резюмируем: каждый пациент в Украине имеет право на такие бесплатные услуги:
- экстренная медицинская помощь (спасение жизни человека в неотложном состоянии и минимизация последствий влияния такого состояния);
- первичная медицинская помощь (семейные врачи, терапевты, педиатры);
- специализированная медицинская помощь (врачи определенных специализаций);
- реабилитация (восстановление нарушенных или утраченных функций организма);
- медицинская помощь по беременности и родам;
- медицинская помощь детям младше 16 лет;
- вакцинация согласно календарю профилактических прививок;
- паллиативная медицинская помощь (сопровождение людей с неизлечимыми заболеваниями).
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