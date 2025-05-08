Какие обследования бесплатны у семейного врача (инфографика) — Finance.ua

Какие обследования бесплатны у семейного врача (инфографика) Сегодня 19:00 — Личные финансы

Какие обследования бесплатны у семейного врача (инфографика)

Подписав декларацию с врачом, каждый украинец получает доступ к гарантированному пакету бесплатных медицинских услуг. Ведь деньги за медицинское обслуживание заплатит государство.

В Минздраве напомнили , что именно входит в бесплатную помощь семейного врача — смотрите в инфографике.

Минздрав сообщает: заключив декларацию с врачом первичной медицинской помощи (ПМП), пациент имеет право получить бесплатно ряд лабораторных диагностических исследований и быстрых тестов.

Непосредственно в кабинете врач может осмотреть пациента, провести скрининг (исследование) на определенные заболевания, сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.

Бесплатно можно пройти:

инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), отоофтальмоскопию, измерение остроты зрения;

скрининг на наличие расстройств психики и поведения;

выявление индивидуального риска инфекционных и неинфекционных заболеваний: туберкулеза, ВИЧ, вирусных гепатитов, сердечно-сосудистых, хронических респираторных, онкологических, диабета и т. п. ;

; раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.

Также в пакет первичной медицинской помощи входят следующие анализы:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

общий холестерин;

глюкоза крови.

Напомним, программа медицинских гарантий в Украине обновляется ежегодно в соответствии с данными мониторингов. 27 декабря 2022 года Кабинет Министров Украины принял Постановление № 1464 «Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2023 году».

Программа медицинских гарантий 2023 предусматривает 39 пакетов медицинских услуг, подлежащих государственному финансированию.

Обобщая содержание этих пакетов, резюмируем: каждый пациент в Украине имеет право на такие бесплатные услуги:

экстренная медицинская помощь (спасение жизни человека в неотложном состоянии и минимизация последствий влияния такого состояния);

первичная медицинская помощь (семейные врачи, терапевты, педиатры);

специализированная медицинская помощь (врачи определенных специализаций);

реабилитация (восстановление нарушенных или утраченных функций организма);

медицинская помощь по беременности и родам;

медицинская помощь детям младше 16 лет;

вакцинация согласно календарю профилактических прививок;

паллиативная медицинская помощь (сопровождение людей с неизлечимыми заболеваниями).

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