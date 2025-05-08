Какие обследования бесплатны у семейного врача (инфографика) — Finance.ua

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Какие обследования бесплатны у семейного врача (инфографика)

Личные финансы
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Какие обследования бесплатны у семейного врача (инфографика)
Какие обследования бесплатны у семейного врача (инфографика)
Подписав декларацию с врачом, каждый украинец получает доступ к гарантированному пакету бесплатных медицинских услуг. Ведь деньги за медицинское обслуживание заплатит государство.
В Минздраве напомнили, что именно входит в бесплатную помощь семейного врача — смотрите в инфографике.
Какие обследования бесплатны у семейного врача (инфографика)
Минздрав сообщает: заключив декларацию с врачом первичной медицинской помощи (ПМП), пациент имеет право получить бесплатно ряд лабораторных диагностических исследований и быстрых тестов.
Непосредственно в кабинете врач может осмотреть пациента, провести скрининг (исследование) на определенные заболевания, сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.
Бесплатно можно пройти:
  • инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), отоофтальмоскопию, измерение остроты зрения;
  • скрининг на наличие расстройств психики и поведения;
  • выявление индивидуального риска инфекционных и неинфекционных заболеваний: туберкулеза, ВИЧ, вирусных гепатитов, сердечно-сосудистых, хронических респираторных, онкологических, диабета и т. п.;
  • раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.
Также в пакет первичной медицинской помощи входят следующие анализы:
  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • общий анализ мочи;
  • общий холестерин;
  • глюкоза крови.
Какие обследования бесплатны у семейного врача (инфографика)
Какие обследования бесплатны у семейного врача (инфографика)
Напомним, программа медицинских гарантий в Украине обновляется ежегодно в соответствии с данными мониторингов. 27 декабря 2022 года Кабинет Министров Украины принял Постановление № 1464 «Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2023 году».
Программа медицинских гарантий 2023 предусматривает 39 пакетов медицинских услуг, подлежащих государственному финансированию.
Обобщая содержание этих пакетов, резюмируем: каждый пациент в Украине имеет право на такие бесплатные услуги:
  • экстренная медицинская помощь (спасение жизни человека в неотложном состоянии и минимизация последствий влияния такого состояния);
  • первичная медицинская помощь (семейные врачи, терапевты, педиатры);
  • специализированная медицинская помощь (врачи определенных специализаций);
  • реабилитация (восстановление нарушенных или утраченных функций организма);
  • медицинская помощь по беременности и родам;
  • медицинская помощь детям младше 16 лет;
  • вакцинация согласно календарю профилактических прививок;
  • паллиативная медицинская помощь (сопровождение людей с неизлечимыми заболеваниями).
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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