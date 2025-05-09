В каких сферах бизнес поднял зарплаты, а кому стал платить меньше — Finance.ua

В каких сферах бизнес поднял зарплаты, а кому стал платить меньше Сегодня 08:02 — Личные финансы

В каких сферах бизнес поднял зарплаты, а кому стал платить меньше

Медианная зарплата в Украине выросла на 25% - с 17 200 грн в марте 2024 года до 21 500 грн в марте 2025 года.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

Топ-5 категорий с наибольшим ростом зарплаты:

Строительство / Облицовочные работы — +32%. Зарплата выросла с 21 500 грн до 28 500 грн.

Логистика / Склад / Доставка — +30%. Рост с 19 200 грн до 25 000 грн.

Клининг / Домашний персонал — +23%. С 8500 грн до 10 500 грн.

Строительство и ремонт — +23%. Рост с 5500 грн до 6750 грн.

Розничная торговля / Продажа / Закупки — +21%. С 16 500 грн до 20 000 грн.

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Несмотря на общую тенденцию повышения зарплат, некоторые отрасли демонстрируют другую динамику. В ряде категорий уровень доходов остался без изменений или даже снизился.

Топ-5 категорий со спадом или отсутствием роста уровня оплаты труда:

Образование/перевод — спад на 25% (с 10 000 грн до 7 500 грн).

Служба в Силах обороны — спад на 2% (с 72 000 грн до 70 800 грн).

Реклама/дизайн/PR — без изменений, 0%.

Колл-центры / Телекоммуникации — без изменений, 0%

Начало карьеры/Студенты — рост всего на 1% (с 17 500 грн до 17 700 грн).

В 2025 году подтвердилась тенденция роста спроса на рабочие специальности, в частности в сферах строительства, логистики и бытового обслуживания. Это способствует автоматическому повышению уровня заработных плат из-за дефицита квалифицированных кадров. В то же время сферы, зависимые от государственного финансирования или ориентированные на фриланс, сталкиваются со стагнацией или даже сокращением доходов из-за нестабильности рынка и ограниченных возможностей финансирования.

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НБУ прогнозирует рост средней минимальной зарплаты: Напомним, Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году.

в 2026 году — с 8 000 грн до 8 370 грн,

в 2027 году — до 8 950 грн.

По данным Минэкономики, в Украине продолжается тенденция повышения заработной платы. Самая высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла с 37 946 грн в месяц до 52 457 грн. На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». В этой категории среднемесячные зарплаты выросли с 34 393 грн до 41 384 грн. Далее следует «Профессиональная, научная и техническая деятельность», где зарплаты выросли с 23 413 грн до 29 200 грн.

НВ По материалам:

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