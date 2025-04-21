Не зарплатой единой: 5 способов для работодателей конкурировать за таланты — Finance.ua

Не зарплатой единой: 5 способов для работодателей конкурировать за таланты Сегодня 15:23

Не зарплатой единой: 5 способов для работодателей конкурировать за таланты

Хотя зарплата важна, она решает далеко не все и не всегда. Иногда работодатель стремится привлечь лучшие таланты, но не может позволить себе конкурировать с другими компаниями, которые анонсируют высокие зарплаты. Специалисты robota.ua делятся пятью способами сделать это.

1. Создайте культуру компании с высоким уровнем вовлеченности

56% соискателей считают культуру компании более важной, чем зарплата, когда речь идет об удовлетворенности работой. Исследование , проведенное Glassdoor, показало, что 77% работников знакомятся с культурой компании перед тем, как подать заявку на работу, а еще —когда речь идет об удовлетворенности работой.

Если вы хотите привлечь лучшие таланты, отдайте приоритет созданию культуры компании с высоким уровнем вовлеченности, где работники получают удовольствие от работы и стремятся помочь своим организациям добиться успеха.

Пусть ваша культура действует как магнит, притягивающий самые лучшие таланты, даже если вы не находитесь на вершине зарплатной шкалы в вашей отрасли.

2. Отдавайте приоритет балансу между работой и личной жизнью.

Среди респондентов опроса FlexJobs Career Pulse Survey 64% заявили, что выбрали бы лучший баланс между работой и личной жизнью, чем более высокую зарплату. И это неудивительно, ведь стресс на рабочем месте связан с проблемами физического, эмоционального и психического здоровья, включая высокое кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания, тревогу и депрессию.

Если организация не может конкурировать за лучшие таланты на основе заработной платы, попробуйте конкурировать на основе баланса между работой и личной жизнью, предлагая возможности отдыха, например, «неполный рабочий день каждую пятницу», гибкий график и удаленную работу.

3. Предоставляйте возможности для профессионального развития

Амбициозные работники часто отказываются от более высокой зарплаты в пользу профессионального развития, которое может ускорить их карьерный рост в долгосрочной перспективе.

Отличный способ привлечь лучшие таланты — это предоставить кандидатам возможности для профессионального развития, которые они не смогут найти у ваших конкурентов.

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Но какие программы профессионального развития привлекут именно тех работников, которых вы хотели бы видеть в своей компании? Исследование , проведенное PayScale, показало, что почти треть всех респондентов сообщили, что они были бы наиболее заинтересованы в обучении менеджменту/лидерству. Другие желаемые учебные возможности включали в себя профессиональные сертификаты и тренинги по развитию технических навыков.

4. Предлагайте неденежные выгоды

Деньги — не единственное, что может мотивировать человека хотеть работать в организации. В исследовании , проведенном компанией Randstad, 61% респондентов отметили, что они были бы готовы согласиться на более низкую зарплату, если бы организация предлагала щедрый пакет. А в опросе Американского института сертифицированных бухгалтеров 80% респондентов сообщили, что выбрали бы работу со льготами, даже если бы за идентичную работу предлагали на 30% больше зарплаты, но без льгот.

Если вы не можете сравниться с конкурентами по уровню заработной платы, подумайте о том, чтобы предложить, например, следующие льготы: оздоровительные программы на рабочем месте, абонемент в спортзал, медицинское страхование, психологическая поддержка и т. д.

5. Программы «Мы растем, вы растете»

Пообещайте кандидату, что по мере того, как компания будет расти и становиться более прибыльной, будет расти и его зарплата — и обязательно соблюдайте обещание. Иногда все, что нужно для того, чтобы привлечь внимание кандидата — это продемонстрировать, что вы цените его вклад и готовы разделить с ним финансовые успехи компании.

Если ваша компания не может предложить зарплату наивысшего уровня, подумайте об использовании этих стратегий. Вы можете быть приятно удивлены, когда обнаружите, что можете эффективно конкурировать за лучшие таланты без большого бюджета на зарплаты.

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