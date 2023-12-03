Як правильно відмовитися від оферу — Finance.ua

Як правильно відмовитися від оферу Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Як правильно відмовитися від оферу

Як відмовити роботодавцю, щоб зберегти свою репутацію на ринку праці, розповіли експертb порталу budni.robota.ua.

Інколи рекрутери практикують не повідомляти рішення роботодавця та обмежуються таким зрозумілим «ми вам зателефонуємо». Через що пошукачі також можуть обрати схожу тактику і нічого не пояснювати. Ігнор під час пошуку роботи — провальна стратегія на будь-яких етапах.

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Коли б у вас не зʼявилось рішення відмовити компанії, краще про це повідомити одразу зручним способом та переконатися, що рекрутер це повідомлення отримав. Адже з часом ви можете знову повернутися до пошуку роботи і перетнутися з цим роботодавцем ще раз. Якщо про вашу кандидатуру складеться негативне враження, то рекрутер її розглядати ще раз не буде.

Найкращим рішенням буде пояснити про причину вашої відмови. Так рекрутер або потенційний керівник зрозуміє, що ви знаєте, чого хочете, і поважаєте інших.

Коли відмовляти

Ви можете зрозуміти, що не хочете йти далі з цією компанією, на різних етапах працевлаштування.

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З одного боку, важливо зважити всі «за» та «проти», проаналізувати ваші потреби та пропозиції компанії, та тільки після цього ухвалювати рішення. Ставте більше питань, уточнюйте те, що вас хвилює, говоріть про це з роботодавцем. Якщо впевнені, що пропозиція не відповідає вашим потребам і ви точно знайдете кращу, тоді сміливо відмовляйте.

Формуємо відмову правильно

У більшості випадків пошукачі надають перевагу повідомити про відмову листом чи надіславши повідомлення у месенджери, але в окремих випадках (якщо, наприклад, ваша комунікація завжди проходила телефоном) краще зателефонувати.

Структура вашої відмови змінюватися залежно від форми подачі не буде і складатиметься з таких частин:

сказати, що подобається;

сказати, що не подобається;

оголосити про рішення;

закінчити на позитиві.

Ваша відмова від оферу у текстовому форматі може виглядати приблизно так:

Привітання. («Вітаю!», «Добрий день!»). Подяка. Звичайне «спасибі» покаже роботодавцю, що ви цінуєте пропозицію та поважаєте компанію. («Дякую вам за пропозицію!», «Дуже вдячний/вдячна, що ви запропонували мені цю роботу!»). Підкреслення цінності. Далі наголосіть на тому, що ця пропозиція справді цінна для вас, ви захоплюєтеся компанією та дуже раді були отримати офер. («Ваша компанія — перспективне місце роботи»). Але… Конкретно викладіть суть вашої відмови, не вдавайтеся в зайві подробиці, але і не вживайте загальні фрази, наприклад, що вам дуже прикро і справа не в роботодавцеві. Разом з тим не говоріть, що не так із компанією чи вакансією. До прикладу, фразу «Ви пропонуєте дуже маленьку зарплату» краще замінити на «Я розглядаю більш високий рівень заробітної плати». Висновок. Ще раз подякуйте та попрощайтеся на позитивній ноті. («Вдячний/вдячна вам за пропозицію та сподіваюсь, що в майбутньому зможемо ще з вами попрацювати», «Якщо у майбутньому ваша компанія буде мати вакансії, які відповідають моєму досвіду, буду радий/рада їх розглянути»).

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Якісно завершити перемовини з роботодавцем — вміння, яке важливіше, аніж пройти співбесіду чи гарно зробити тестове завдання. А особливо, якщо у цьому процесі вам доводиться відмовляти. Якщо ви навчитеся говорити «ні» правильно і завершувати це спілкування на позитивній ноті, то проявите себе як професіонал, з яким хочеться мати справу, і вам знову можуть запропонувати роботу у цій компанії вже на кращу позицію.

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