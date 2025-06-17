В Украине предлагают изменить систему льготного проезда для ветеранов — Finance.ua

В Украине предлагают изменить систему льготного проезда для ветеранов Сегодня 09:30 — Личные финансы

В Украине предлагают изменить систему льготного проезда для ветеранов

В Верховной Раде хотят решить проблему, с которой часто сталкиваются ветераны: отказ в бесплатном проезде и пренебрежительное отношение со стороны перевозчиков.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту поддержать в первом чтении законопроект № 5651−2 сообщает Движение «Честно».

Как будет работать новая система

Законопроект предусматривает переход на электронную систему льготного проезда. Каждый льготник (ветеран, пенсионер или человек с инвалидностью) получит специальную карту или приложение в телефоне, которым сможет оплачивать поездки в общественном транспорте.

Деньги за проезд будут поступать непосредственно льготнику, а не перевозчику.

«Чтобы получить эти деньги, человек должен себя верифицировать, ЦПАУ должен проверить, что это льготник. Так отсекаются люди, которые пользуются поддельными документами, и уменьшается количество тех, кто пользуется правом на проезд», — пояснил представитель министерства развития общин и территорий Александр Дяченко.

По мнению авторов инициативы, это позволит:

более эффективно использовать бюджетные средства;

уменьшить коррупционные риски;

отсеять тех, кто пользуется поддельными документами.

В перспективе вся система льготного проезда будет автоматизирована. Для этого планируют устанавливать валидаторы или другие безналичные системы оплаты, которые можно использовать через смартфон. Каждая поездка будет фиксироваться, а собранные данные позволят реально оценить потребность в льготах и ​​корректно рассчитывать бюджеты.

Как пояснила первая заместитель министра соцполитики Дарина Марчак, новый подход поможет избежать ситуаций, когда ветеранов унижают или вообще не пускают в транспорт. Перевозчик получит оплату, и неважно, ветеран это или обычный пассажир. А если льготник не воспользуется денежными средствами, их вернут в бюджет.

В то же время Ассоциация городов Украины переживает, что некоторые общины не смогут организовать новую систему из-за нехватки ресурсов. Компенсация расходов перевозчикам уже ложится на местные бюджеты без соответствующей поддержки со стороны государства.

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Отметим, что более половины украинских ветеранов и ветеранок сталкиваются с трудностями во время трудоустройства после возвращения к гражданской жизни. Более 40% работодателей заявили, что в равных условиях предпочли бы кандидата с ветеранским опытом. Однако если речь идет о более низком уровне квалификации, выбор чаще делается в пользу гражданского претендента.

В то же время президент Украины подписал закон, уменьшающий на 50% стоимость «автогражданки» для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны. Скидка будет действовать с 1 января 2025 — на время военного положения и еще год после его завершения.

Кроме того, Кабинет Министров утвердил важные изменения в правительственные постановления, направленные на усовершенствование системы социальной защиты ветеранов и ветеранок войны и членов их семей.

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