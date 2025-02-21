В «Дії» запускают новые услуги для ветеранов и их семей — Федоров Сегодня 08:05 — Личные финансы

В «Дії» запускают новые услуги для ветеранов и их семей — Федоров

В приложении «Дія» появились две новые услуги для получения статуса инвалидности в результате войны и статуса члена семьи погибшего защитника.

Оформление документов теперь доступно в Интернете без дополнительных бюрократических процедур.

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В приложении «Дія» появились две новые услуги для ветеранов и их семей. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, теперь в приложении можно получить статус лица с инвалидностью в результате войны и статус члена семьи погибшего защитника. Услуги доступны ветеранам, у которых имеется справка об инвалидности, а также мужьям, женам, родителям и детям погибших защитников с документами, подтверждающими участие в боевых действиях, смерть и родство.

«Чтобы получить статус, нужно подать заявление в несколько кликов в „Дії“. Не нужно собирать дополнительные документы, отстаивать часами в очередях и проходить все круги бюрократических процедур, как было раньше. Услуги для защитников и их семей должны быть максимально комфортными, и цифровизовать этот процесс — главная задача», — отметил Федоров.

Приложению «Дія» исполнилось 5 лет. К следующей годовщине платформа планирует внедрить ряд новых функций, которые сделают взаимодействие с государством еще более удобным и доступным. Среди новшеств — интеграция искусственного интеллекта и расширение услуг для водителей.

УНН По материалам:

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