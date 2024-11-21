Ветераны назвали свои основные потребности — Finance.ua

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Ветераны назвали свои основные потребности

Личные финансы
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Ветераны назвали свои основные потребности
Ветераны назвали свои основные потребности
Среди основных потребностей ветеранов и ветеранок — материальная поддержка. В то же время 6,5% опрошенных респондентов не хватает даже на еду.
Об этом свидетельствуют результаты шестого онлайн-опроса ветеранов, который проводит Украинский ветеранский фонд.
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«Результаты шестого онлайн-опроса ветеранов показывают, что все больше защитников и защитниц хотят заниматься собственным делом: утвердительно ответили на этот вопрос 68,8% опрошенных, а еще 9,4% отметили, что уже имеют собственное дело. Анализируя полученные ответы, мы заметили тревожную тенденцию: растет количество ветеранов, испытывающих недостаточное уважение к ним со стороны общества (58,4%)», — отметила и.о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Нина Роговец.
Еще в сентябре-октябре прошлого года доля ветеранов, отмечавших отсутствие уважения к ним в обществе, составила 44,1%.
Инфографика: veteranfund.com.ua
Инфографика: veteranfund.com.ua
В то же время новый опрос свидетельствует об обострении вопроса о трудоустройстве ветеранов: более половины опрошенных (51,7%) ожидают трудностей с трудоустройством из-за нехватки адаптированных рабочих мест и программ переквалификации.
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«Из основных потребностей ветераны и ветеранки определили материальную поддержку — 59,8% опрошенных. Еще 12,8% нуждаются в медицинской, 8,7% психологической и 8,6% юридической поддержке. По сравнению с нашими предыдущими опросами вырос процент ветеранов, которые указывают на нехватку осведомленности об их проблемах и потребностях (79,5%)», — рассказала начальница отдела учебно-аналитической работы Украинского ветеранского фонда Анастасия Селянинова.
Инфографика: veteranfund.com.ua
Инфографика: veteranfund.com.ua
Финансовое положение:
  • вариант «нам не хватает денег даже на еду» выбрали 6,5% опрошенных ветеранов и ветеранок;
  • «нам хватает денег на еду, но покупать одежду уже тяжело» выбрали 37%;
  • «нам хватает денег на еду, одежду и мы можем кое-что откладывать, но этого не хватает, чтобы покупать дорогие вещи (такие как холодильник или телевизор)» — 38,7%;
  • «мы можем позволить себе покупать некоторые ценные вещи (такие как телевизор или холодильник)» — 2%;
  • «Мы можем позволить себе купить все, что захотим» — 15,8%.
Инфографика: veteranfund.com.ua
Инфографика: veteranfund.com.ua
Увеличилось количество ветеранов, которые говорят, что государство сегодня скорее не выполняет свои обязательства перед ними — 53% респондентов. Во время прошлого опроса так ответили 44,6% опрошенных.
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Что касается вызовов, которые могут их ждать, среди наиболее вероятных ветераны называют непонимание со стороны общества (59%), проблемы с физическим здоровьем (57%), отсутствие инклюзивного пространства (56%), а также психоэмоциональную нестабильность (53%).
Напомним, Work.ua провел опрос среди 529 компаний разных отраслей и размеров. У 46% опрошенных компаний уже есть ветераны в своих командах. Наибольший процент, где работают ветераны, показывают средний и крупный бизнес в таких отраслях, как строительство, транспорт, здравоохранение.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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