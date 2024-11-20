Работодатели смогут указывать в вакансиях отметку «Преимущество ветеранам» — Finance.ua

Работодатели смогут указывать в вакансиях отметку «Преимущество ветеранам» Сегодня 16:17 — Личные финансы

Работодатели смогут указывать в вакансиях отметку «Преимущество ветеранам»

Работодатели смогут указывать в своих вакансиях отметку «Преимущество ветеранам» на Work.ua. Отметка отображается в опубликованных вакансиях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

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«Это не только благодарность и уважение, но и возможность для ветеранов равного доступа к трудоустройству и профессиональному росту», — говорится в сообщении.

Что это дает:

компании получают мотивированных и ответственных специалистов, готовых к вызовам и работе в кризисных условиях;

ветераны могут быстрее находить работу благодаря фильтру вакансий с приоритетом для них.

На сайте уже более 2200 таких предложений, и их количество растет.

«Мы призываем бизнес создавать или редактировать вакансии, добавляя опцию „Отдадим предпочтение ветеранам“. Это важный вклад в развитие общества и интеграцию тех, кто защищал нашу независимость, в гражданскую жизнь», — добавили в министерстве.

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Напомним, как свидетельствуют данные опроса Work.ua, в 46% опрошенных компаний уже есть ветераны в их командах. 58% компаний заявили, что они готовы отдавать предпочтение ветеранам при приеме на работу на все вакансии, если кандидат имеет равные профессиональные качества с другими претендентами. Больше всего компаний готовы отдавать предпочтение ветеранам на рабочие должности.

В Украине будут введены особые условия для работы предпринимателей-ветеранов. Речь идет о ряде преференций, позволяющих им проще запускать и вести собственные бизнесы.

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