Работодатели смогут указывать в вакансиях отметку «Преимущество ветеранам» — Finance.ua
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Работодатели смогут указывать в вакансиях отметку «Преимущество ветеранам»

Личные финансы
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Работодатели смогут указывать в вакансиях отметку «Преимущество ветеранам»
Работодатели смогут указывать в вакансиях отметку «Преимущество ветеранам»
Работодатели смогут указывать в своих вакансиях отметку «Преимущество ветеранам» на Work.ua. Отметка отображается в опубликованных вакансиях.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.
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«Это не только благодарность и уважение, но и возможность для ветеранов равного доступа к трудоустройству и профессиональному росту», — говорится в сообщении.
Что это дает:
  • компании получают мотивированных и ответственных специалистов, готовых к вызовам и работе в кризисных условиях;
  • ветераны могут быстрее находить работу благодаря фильтру вакансий с приоритетом для них.
На сайте уже более 2200 таких предложений, и их количество растет.
«Мы призываем бизнес создавать или редактировать вакансии, добавляя опцию „Отдадим предпочтение ветеранам“. Это важный вклад в развитие общества и интеграцию тех, кто защищал нашу независимость, в гражданскую жизнь», — добавили в министерстве.
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Напомним, как свидетельствуют данные опроса Work.ua, в 46% опрошенных компаний уже есть ветераны в их командах. 58% компаний заявили, что они готовы отдавать предпочтение ветеранам при приеме на работу на все вакансии, если кандидат имеет равные профессиональные качества с другими претендентами. Больше всего компаний готовы отдавать предпочтение ветеранам на рабочие должности.
В Украине будут введены особые условия для работы предпринимателей-ветеранов. Речь идет о ряде преференций, позволяющих им проще запускать и вести собственные бизнесы.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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